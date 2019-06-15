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OMÜ'nün acı günü

2 saat önce

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlknur Karagöz, kanserden hayatını kaybetti.

OMÜ'nün acı günü, System.String[]
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlknur Karagöz, kanserden hayatını kaybetti.

Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıza Karagöz'ün eşi olan Doç. Dr. İlknur Karagöz'ün cenazesi yarın (Pazar) Samsun'un Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Kaşıkçı İyigün Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedilecek. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:39 Kaynak: İHA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güncel
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