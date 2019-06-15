OMÜ'nün acı günü
2 saat önce
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlknur Karagöz, kanserden hayatını kaybetti.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:39 Kaynak: İHA
(OMÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlknur Karagöz, kanserden hayatını kaybetti.
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıza Karagöz'ün eşi olan Doç. Dr. İlknur Karagöz'ün cenazesi yarın (Pazar) Samsun
'un Bafra
ilçesi Kemalpaşa Mahallesi
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