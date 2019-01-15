Omü'nün Kurucu Rektörü Vefat Etti

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) Kurucu Rektörü Prof. Dr. Tahsin Tuncalı, 92 yaşında vefat etti.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) Kurucu Rektörü Prof. Dr. Tahsin Tuncalı, 92 yaşında vefat etti.



OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç yaptığı açıklamada, "Ondokuz Mayıs Üniversitesinin temellerinin atılarak bugünlere ulaşmasında, 'ilk adım' şehri Samsun'da üniversite eğitiminin kurumsal bir yapı içinde başlamasında öncü rol üstlenen Prof. Dr. Tahsin Tuncalı, Hakk'a yürümüştür. Samsun'da yakılan kurtuluş meşalesi 19 Mayıs'ın ismine mazhar olan bir bilim yuvasının ülkemize kazandırılması sürecinde fedakarca çalışan, üniversitemizin her köşesinde o dönemki çalışma arkadaşlarıyla birlikte büyük emekleri bulunan kurucu rektörümüz, değerli bilim insanı Prof. Dr. Tahsin Tuncalı'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine, bilim camiasına ve OMÜ ailesine başsağlığı dilerim" dedi. - SAMSUN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sigarayı Bırakmak İsteyenler Tedaviden Ücretsiz Faydalanacak

Müge Anlı, 42 Yıldır Birbirini Arayan Abla-Kardeşin, 2 Kardeşini Daha Buldu

Temizlik İşçisinden Örnek Hareket

Zonguldak - Özel)temizlik İşçisi Soğuktan Donmasın Diye Çöpten Bulduğu Kazağı Köpeğe Giydirdi