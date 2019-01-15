Omü'nün Kurucu Rektörü Vefat Etti
1 saat önce
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) Kurucu Rektörü Prof. Dr. Tahsin Tuncalı, 92 yaşında vefat etti.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) Kurucu Rektörü Prof. Dr. Tahsin Tuncalı, 92 yaşında vefat etti.
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç yaptığı açıklamada, "Ondokuz Mayıs Üniversitesinin temellerinin atılarak bugünlere ulaşmasında, 'ilk adım' şehri Samsun'da üniversite eğitiminin kurumsal bir yapı içinde başlamasında öncü rol üstlenen Prof. Dr. Tahsin Tuncalı, Hakk'a yürümüştür. Samsun'da yakılan kurtuluş meşalesi 19 Mayıs'ın ismine mazhar olan bir bilim yuvasının ülkemize kazandırılması sürecinde fedakarca çalışan, üniversitemizin her köşesinde o dönemki çalışma arkadaşlarıyla birlikte büyük emekleri bulunan kurucu rektörümüz, değerli bilim insanı Prof. Dr. Tahsin Tuncalı'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine, bilim camiasına ve OMÜ ailesine başsağlığı dilerim" dedi. - SAMSUN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:39 Kaynak: İHA
Sigarayı Bırakmak İsteyenler Tedaviden Ücretsiz Faydalanacak
Müge Anlı, 42 Yıldır Birbirini Arayan Abla-Kardeşin, 2 Kardeşini Daha Buldu
Temizlik İşçisinden Örnek Hareket
Zonguldak - Özel)temizlik İşçisi Soğuktan Donmasın Diye Çöpten Bulduğu Kazağı Köpeğe Giydirdi