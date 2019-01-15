Son Dakika Haberleri: Omü'nün Kurucu Rektörü Vefat Etti

Omü'nün Kurucu Rektörü Vefat Etti

1 saat önce

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) Kurucu Rektörü Prof. Dr. Tahsin Tuncalı, 92 yaşında vefat etti.

Omü'nün Kurucu Rektörü Vefat Etti, System.String[]
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) Kurucu Rektörü Prof. Dr. Tahsin Tuncalı, 92 yaşında vefat etti.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç yaptığı açıklamada, "Ondokuz Mayıs Üniversitesinin temellerinin atılarak bugünlere ulaşmasında, 'ilk adım' şehri Samsun'da üniversite eğitiminin kurumsal bir yapı içinde başlamasında öncü rol üstlenen Prof. Dr. Tahsin Tuncalı, Hakk'a yürümüştür. Samsun'da yakılan kurtuluş meşalesi 19 Mayıs'ın ismine mazhar olan bir bilim yuvasının ülkemize kazandırılması sürecinde fedakarca çalışan, üniversitemizin her köşesinde o dönemki çalışma arkadaşlarıyla birlikte büyük emekleri bulunan kurucu rektörümüz, değerli bilim insanı Prof. Dr. Tahsin Tuncalı'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine, bilim camiasına ve OMÜ ailesine başsağlığı dilerim" dedi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:39 Kaynak: İHA

Sait Bilgiç, Samsun, Güncel
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