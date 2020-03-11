OMÜ öğrencilerinden "100 Ses Bir Nefes" - Son Dakika
Son Dakika Yaşam OMÜ öğrencilerinden '100 Ses Bir Nefes' - Son Dakika

OMÜ öğrencilerinden "100 Ses Bir Nefes"

6 saat önce

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerinin kadınlara yönelik şiddete karşı "100 Ses Bir Nefes" isimli projesi hayata geçirildi.

OMÜ öğrencilerinden

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerinin kadınlara yönelik şiddete karşı "100 Ses Bir Nefes" isimli projesi hayata geçirildi.


OMÜ Sağlık Hizmetleri MYO Anestezi Programı öğrencileri Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Faruk Tan ve Öğr. Gör. Dr. Melek Yüce öncülüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "100 Ses Bir Nefes" adlı fidan dikimi etkinliğine imza attı. Etkinlik kapsamında kadına yönelik şiddet sonucu öldürülen her kadın için bir fidan dikildi. Kadına yönelik şiddetin durdurulması için farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, hayatını kaybeden kadınların anısını yaşatmak için onların fotoğraf ve isimlerinin yazılı olduğu kağıtları fidanlara astı.


Yaptıkları etkinlikle fidanları doğaya kazandırıp kadına yönelik şiddete karşı tepkilerini sergileyen anestesi programı öğrencileri, herkesi her türlü şiddetin karşısında olmaya çağırdı. - SAMSUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Dünya Kadınlar Günü, Faruk Tan, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:18 Kaynak: İHA
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