OMÜ öğrencilerinden gaziler anısına hatıra ormanı - Son Dakika
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OMÜ öğrencilerinden gaziler anısına hatıra ormanı

6 saat önce

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, gaziler için bir hatıra ormanı kurdu.

OMÜ öğrencilerinden gaziler anısına hatıra ormanı, System.String[]

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, gaziler için bir hatıra ormanı kurdu.


OMÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri "Toplumsal Sorumluluk Projesi" dersi kapsamında "Gazini Gönlünde Yücelt" sloganı ile Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü içerisinde kurdukları hatıra ormanı 35 fidandan oluşuyor. "Yaşayan Anıt" adını verdikleri projenin oluşturulmasında görev alan grup temsilcisi Nazlı Erşahin konuşmasında, "Projemizin çıkış noktası son zamanlarda gazilerimize yapılan saygısızlıkların ve darp olaylarının artmasıdır. Yaşanan bu olaylar doğrultusunda neler yapabiliriz dedik ve bir farkındalık projesi düzenlemeye karar verdik. İlk etapta afiş ve farkındalık videosu hazırladık. Projemizin OMÜ öğrencileri tarafından hatırlanması ve okulumuzda bir izi kalması için gazilerimiz ile birlikte okulumuz kampüsü içerisine bir hatıra ormanı yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.


"Gazilerimizin hakkını asla ödeyemeyiz"


Böyle anlamlı bir projenin parçası olmaktan gurur duyduğunu belirten grup üyesi Büşra Çoban, "Gazilerimiz tarihimizin yaşayan abideleridir. Bizler de bu yoldan hareket ederek projemize 'Yaşayan Anıt' ismini vermekte karar kıldık. Bizler için canlarını feda etmek uğruna savaşan gazilerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Fakat bu proje ile bir nebze de olsa vefa borcumuzu yerine getirmek istedik. Gazilerimizin son dönemde yaşadığı çirkin saldırılar bizleri çok rahatsız etti ve bunun gibi olayların bir daha asla yaşanmamasını umarak bir farkındalık projesi ortaya koyduk. Umarım projemiz amacına ulaşır, gazilik kavramına ve gazilerimize karşı daha duyarlı hale gelebiliriz" şeklinde konuştu.


"Gazilerimize saygı ve vefa borcumuz var"


Proje kapsamında sürekli gazi ziyaretlerinde bulunduklarını aktaran İbrahim Ethem Çam, "Gazilerimiz için onlarla beraber doğaya fidanlar armağan ettik. Vatanın müdafaasında görev yapmış olan gazilerimize saygı ve vefa borcumuz adına etkili, verimli ve anlamlı bir çalışma gerçekleştirdik" diye konuştu.


"Proje son bulmadı"


Projenin son bulmadığını ve bir farkındalık videosu hazırladıklarını belirten grup üyeleri, "Videomuz internet camiasında dolaşmaya devam ettiği sürece projemiz de devam edecek. Biz de en azından okulumuzdan mezun olana kadar yine çeşitli etkinlikler ve hazırlayacağımız videolar ile projemizi devam ettireceğiz" açıklamasında bulundu.


Oluşturulan hatıra ormanına fidan dikim etkinliğine, OMÜ İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Çakın, Dr. Öğr. Üyesi Mevlüde Nur Erdem'in yanı sıra akademisyenler, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, gaziler, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:33 Kaynak: İHA
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