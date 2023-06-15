OMÜ öğretim görevlisi çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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OMÜ öğretim görevlisi çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alındı

15.06.2023 16:52

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında OMÜ Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi A.S. dahil olmak üzere 4 kişi '18 yaşından küçük çocuklara ait müstehcen görüntülerin indirilmesi, paylaşılması ve depolanmasıyla' ilgili suçlamalarla gözaltına alındı. Şüpheliler arasında çocuk pornosu görüntüleri ele geçirildi ve tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiler. A.S. ev hapsi verilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim görevlisi, çocuk istismarına yönelik görüntüler bulundurmak suçundan gözaltına alındı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde "18 yaşından küçük çocuklara ait müstehcen görüntülerin indirilmesi, paylaşılması ve depolanmasıyla" ilgili eş zamanlı operasyon düzenledi.

ARALARINDA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DE BULUNUYOR

Operasyonda aralarında OMÜ Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi 62 yaşındaki A.S.'nin de bulunduğu T.G., H.G. ve B.A. gözaltına alındı. Şüpheli şahıslarla birlikte çocuk istismarına yönelik görüntüler ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. 4 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

OMÜ öğretim görevlisi çocuk pornosu suçlamasıyla gözaltına alındı

EV HAPSİ VERİLDİ

Nöbetçi mahkemeye ifade veren öğretim görevlisi A.S.'ye elektrik kelepçe takılarak ev hapsi verilirken, B.A., H.G. ve T.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OMÜ öğretim görevlisi çocuk pornosu suçlamasıyla gözaltına alındı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Süleyman Bulak: Bide üniversitede öğrenci yetiştiyor bunlar .hade bakalım gönderin üniversiteye çocuklarınızı Cevap Yaz 12 5 Yayından Kaldır
  • Korul Nuri: Bide serbest birakiliyorlar yahu.Bu ahlaksizliklar süratle devam ediyor.caydirici cezalar gerekki pisliklerini icinde yasatsinlar topluma mal etmesinler, Cevap Yaz 102 4 Yayından Kaldır
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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OMÜ öğretim görevlisi çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika


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