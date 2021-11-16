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OMÜ Öğretim Üyesi çavdar unundan katkısız ürün yapacak makine geliştirdi - Son Dakika

OMÜ Öğretim Üyesi çavdar unundan katkısız ürün yapacak makine geliştirdi

16.11.2021 15:06
OMÜ Öğretim Üyesi çavdar unundan katkısız ürün yapacak makine geliştirdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Münir Anıl, çavdar ununa katkı maddesi koymadan daha hacimli, kalitesi yüksek ekmek ve diğer ürünler elde etmek için tasarladığı hamur makinesinin patentini aldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Münir Anıl, çavdar ununa katkı maddesi koymadan daha hacimli, kalitesi yüksek ekmek ve diğer ürünler elde etmek için tasarladığı hamur makinesinin patentini aldı.

Anıl, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır çavdar unundan katkısız hamur yaparak ekmek ve farklı gıda ürünleri oluşturulması üzerine çalışma yürüttüğünü söyledi.

Patentini aldığı çalışmanın kısa zaman içinde kullanılabileceğini belirten Anıl, "Çavdar ununun buğdaya göre hamurlaşması farklıdır. Çavdar unundan ekmek ya da farklı ürünler yaparken hamurlaşması için içine buğday unu veya benzeri katkı maddeleri katılıyor. Tasarladığım ve patentini aldığım makine ile çavdar ununun içine herhangi bir katkı maddesi katmadan daha hacimli, kalitesi yüksek, mayalı, mayasız ekmek ve diğer ürünler elde edebiliyoruz." dedi.

Mevcut hamur yoğurma makinelerine ilave olarak içine güç kaynağı, metal plaka ve yoğurma teknesinin üstünü kapatmak için kapak tasarladıklarını dile getiren Anıl, şöyle devam etti:

"Metal kapaklar sayesinde yoğurma teknesi içinde elektrik alanı oluşturuyoruz. Çavdar unu içindeki gliadin ve glütenin proteinlerin birbirlerine zıt yükle yüklenmesini sağladık. Böylece uygun bir hamur oluşumu sağladık. Ekmek yapımı için oluşturulan hamurun ağsı yapısını oluşturan ve hamurun güçlü yapısından sorumlu olan visko elastik ve plastik formdaki glüten içeriği buğdaydan başka sadece çavdarda bulunmakta ancak çavdar da dahil diğer tahıllarda bulunan proteinler, buğdaydaki kadar etkili değil. Buğdayda bulunan gliadin ve glütenin proteinleri su ile karıştırılıp yoğrulduğunda uygun kıvamda hamur elde edilebiliyor. Çavdar glüteni ise buğdaydan farklı olup, toparlanmış ve yumak oluşturmuş hamur oluşumunu gerçekleştirememekte. Geliştirdiğim sistemle herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan sadece çavdar unu, su, tuz, tercihe göre maya ve ürüne göre katılması gerekli maddeler kullanılarak hamur oluşturulmasını sağlanıyor."

Anıl, çalışması için önce OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi Patent Birimi'ne müracaat ettiklerini, 2019 yılında Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yaptıkları başvurunun da sonuçlanarak tescil sürecinin tamamlandığını kaydetti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Öğretim Üyesi, Buğday, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel OMÜ Öğretim Üyesi çavdar unundan katkısız ürün yapacak makine geliştirdi - Son Dakika


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