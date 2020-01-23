OMÜ Olimpik Yüzme Havuzuna "Temiz Havuz Sertifikası" Ödülü - Son Dakika
Son Dakika Güncel OMÜ Olimpik Yüzme Havuzuna 'Temiz Havuz Sertifikası' Ödülü - Son Dakika

OMÜ Olimpik Yüzme Havuzuna "Temiz Havuz Sertifikası" Ödülü

6 saat önce

2001 yılından itibaren Karadeniz'in en büyük spor komplekslerinden biri olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Olimpik Yüzme Havuzu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Temiz Havuz Sertifikası" almaya hak kazandı.

OMÜ Olimpik Yüzme Havuzuna

2001 yılından itibaren Karadeniz'in en büyük spor komplekslerinden biri olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Olimpik Yüzme Havuzu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Temiz Havuz Sertifikası" almaya hak kazandı.


OMÜ Olimpik Yüzme Havuzu, Samsun Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından 2019 yılında her ay düzenli olarak yapılan denetimlerde (mikrobiyolojik, kimyasal, hijyen, klor, ph vb. ölçümler), havuz suyu hijyeni ve su kalitesi standartlarının sağlandığı tespit edildiğinden geçen üç yıl olduğu gibi 2019 yılında da "Temiz Havuz Sertifikası" ile ödüllendirildi.


Karadeniz Bölgesi'nin "Temiz Havuz Sertifikalı" tek havuzu olan OMÜ Olimpik Yüzme Havuzu; OMÜ öğrencileri, personeli ve Samsun halkına sağlıklı ve kaliteli hizmet vermeye devam ediyor. - SAMSUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Karadeniz, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı
Bolu Dağı'nda kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza oldu! 8 km kuyruk oluştu Son dakika: FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Yusuf Bekmezci tutuklandı Son dakika: Manisa'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 16:46:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: OMÜ Olimpik Yüzme Havuzuna "Temiz Havuz Sertifikası" Ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]