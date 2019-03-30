Son Dakika Haberleri: Omü Ragbi Erkek Takımı, Ünilig Türkiye Şampiyonu Oldu

Omü Ragbi Erkek Takımı, Ünilig Türkiye Şampiyonu Oldu

58 dakika önce

Ragbi Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda Ondokuz Mayıs Üniversitsi (OMÜ) Erkek Ragbi Takımı şampiyonluğa ulaştı.

Omü Ragbi Erkek Takımı, Ünilig Türkiye Şampiyonu Oldu, System.String[]
Ragbi Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda Ondokuz Mayıs Üniversitsi (OMÜ) Erkek Ragbi Takımı şampiyonluğa ulaştı.

Antalya'da 26-29 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Ragbi Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda OMÜ Erkek Ragbi Takımı, grup aşamasında oynadığı 5 maçta hiç sayı yemeden final etabına kaldı.

Final etabında 3 maç yapan OMÜ ekibi, bunları da kazanarak şampiyon oldu.

OMÜ Ragbi Antrenörü Erkan Göral, Erkekler Ragbi Ünilig Türkiye Şampiyonu olmalarından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

OMÜ takımı olarak büyük başarı elde ettiklerini anlatan Göral, "19 Mayıs 1919'un 100. yılında derece elde etmek bizi gururlandırdı. OMÜ Ragbi Erkek Takımı, 8 maçın tamamını kazanarak 2019 sezonu Ragbi Ünilig Türkiye Şampiyonu oldu. Kadın ragbi takımımız ise 4 maçın 2'sini kazarak Türkiye üçüncüsü oldu. Başarımızda bize güvenen ve desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Sait Bilgiç'e teşekkür ediyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:09 Kaynak: AA

Antalya, Türkiye, Güncel
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