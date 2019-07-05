OMÜ raylı sistem hattı açıldı

OMÜ raylı sistem hattı açıldıSamsun'da raylı sistem 29 kilometreyi çıktıSAMSUN - Samsun'da raylı sistemde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü hattı bugün itibarıyla hizmet vermeye başladı.Samsun Büyükşehir Belediyesi Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde hizmet veren Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Tekkeköy arasındaki 29 kilometrelik hafif raylı sistem hattı bugün (5 Temmuz Cuma) itibariyle seferlere başladı. Bir süredir test sürüşleri devam eden hafif raylı sistemin OMÜ Kurupelit Kampüsü bölümünde yolcu taşımaya başlayan tramvay hattına 7 durak daha eklenmiş oldu. Böylece tramvayın 3'üncü etabı ile birlikte raylı sistemin toplam hat uzunluğu 35 kilometreye, durak sayısı ise 43'e ulaştı.Her fakültenin önünden tramvay geçiyorOndokuz Mayıs Üniversitesi raylı sistem hattı 6 kilometre uzunluğunda ve 7 duraktan oluşuyor. OMÜ hattı içerisindeki istasyonlar Lojmanlar, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri, Yaşam Merkezi, Eğitim Fakültesi ve Yurtlar olarak adlandırıldı.Vatandaşlar, hattın açılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.(SAM-SLH-Y)