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OMÜ raylı sistem hattı açıldı

20 dakika önce

OMÜ raylı sistem hattı açıldı Samsun'da raylı sistem 29 kilometreyi çıktıSAMSUN - Samsun'da raylı sistemde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü hattı bugün itibarıyla hizmet vermeye başladı.

OMÜ raylı sistem hattı açıldı
Samsun'da raylı sistem 29 kilometreyi çıktı
SAMSUN - Samsun'da raylı sistemde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü hattı bugün itibarıyla hizmet vermeye başladı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde hizmet veren Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Tekkeköy arasındaki 29 kilometrelik hafif raylı sistem hattı bugün (5 Temmuz Cuma) itibariyle seferlere başladı. Bir süredir test sürüşleri devam eden hafif raylı sistemin OMÜ Kurupelit Kampüsü bölümünde yolcu taşımaya başlayan tramvay hattına 7 durak daha eklenmiş oldu. Böylece tramvayın 3'üncü etabı ile birlikte raylı sistemin toplam hat uzunluğu 35 kilometreye, durak sayısı ise 43'e ulaştı.
Her fakültenin önünden tramvay geçiyor
Ondokuz Mayıs Üniversitesi raylı sistem hattı 6 kilometre uzunluğunda ve 7 duraktan oluşuyor. OMÜ hattı içerisindeki istasyonlar Lojmanlar, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri, Yaşam Merkezi, Eğitim Fakültesi ve Yurtlar olarak adlandırıldı.
Vatandaşlar, hattın açılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.
(SAM-SLH-Y)
OMÜ raylı sistem hattı açıldı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:12 Kaynak: İHA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kurupelit, Tekkeköy, Samsun, Genel
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