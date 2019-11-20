OMÜ Rektörü Bilgiç basın mensuplarıyla bir araya geldi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, basın mensupları ile bir araya geldi.

Bilgiç, Rektörlük Toplantı Salonu'nda basın mensuplarına, üniversitede yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

OMÜ'nün Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birisi olduğunu ifade eden Bilgiç, üniversitenin şehirle bütünleşmiş, girişimci, yenilikçi, uluslararasılaşmış ve sosyal sorumluluk sahibi üniversite olma hedeflerine ulaşmak için yürüttüğü çalışmaların meyvelerini verdiğini söyledi.

Bilgiç, üniversitenin toplam akademisyen sayısının 2 bin 479'a, toplam öğrenci sayısının ise 53 bin 222'ye çıktığını belirterek, "OMÜ yaşanabilir ve yaşayan uluslararası bir kampüs olma yolunda süregelen çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda üniversitemizin mekansal ve fiziksel gereksinimlerini kapsayan yatırımlara yön verecek imar planı revizyonu gerçekleştirilerek önemli bir sorunu ortadan kaldırdık." diye konuştu.

OMÜ'nün gelişmesine katkı sunmak amacıyla gayret gösterdiklerine işaret eden Bilgiç, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz yönetim paradigmasını insanı merkeze alan ve kalite odaklı bir yönetim anlayışı üzerine bina etti. Bu kapsamda kurumsallaşma çalışmalarını hızlandıran ve yaptığı bütün faaliyetlerde niteliği yükselterek becerisini harmanlayan OMÜ, kalitesini güvence altına almak için kalite yönetim sistemini kurdu. Üniversitemizde son 3 yılda ön lisans, lisans ve doktora program sayılarında sırasıyla yüzde 3, yüzde 9 ve yüzde 3,75 artış kaydedildi. Farklı bilim dallarının bir birinden beslendiği ve birbirini zenginleştirdiği disiplinlerarası program sayısı ise 25'ten 33'e yükseldi."