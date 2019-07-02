OMÜ Rektörü Bilgiç'ten Başkan Özdemir'e ziyaret
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret etti.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:08 Kaynak: AA
(OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç
, Havza
Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir
'i makamında ziyaret etti.
Ziyarette Bilgiç, Özdemir'e yeni görevinde başarılar diledi.
Havza Belediyesi ile her zaman iyi ilişkiler içerisinde bulunduklarını belirten Bilgiç, "Belediyemiz yüksekokulumuzun her zaman yanında ve destekçisi. Yine bunun bir güzel örneği ile ilçeye kazandırılan termal fizik tedavi hastanesi. İnşallah yeni dönemde de bu iş birliği ve samimi ilişkiler içerisinde ilçemizde daha güzel çalışmalara imza atacağız." dedi.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Bilgiç'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Üniversitemiz ve yüksekokulumuz bizler için önemli. İlçemizin gelişmesi yolunda bizlere önemli destekleri olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile ilçemiz adına birlikte adım atmaktan her zaman mutluyuz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Ondokuz Mayıs Üniversitemiz ile olan iyi ilişkilerimizi daha geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. diye konuştu.
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