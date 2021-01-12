OMÜ Rektörü Ünal, öğrenci topluluklarının temsilcileriyle görüştü - Son Dakika

OMÜ Rektörü Ünal, öğrenci topluluklarının temsilcileriyle görüştü

12.01.2021 15:39
OMÜ Rektörü Ünal, öğrenci topluluklarının temsilcileriyle görüştü, System.String[]

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, video konferans ile öğrenci topluluklarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, video konferans ile öğrenci topluluklarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantıya OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural, Öğrenci Konseyi Temsilcisi Enes Melih Aktürk ve öğrenci topluluklarının temsilcileri katıldı.

Salgın döneminde yaşanılan sorunlar, gerçekleştirilmek istenilen projeleri dinleyen Rektör Ünal, bütün öğrencilerin hayal kurmasını ve kurdukları hayalleri gerçekleştirmek için peşinden koşmasını istedi.

Kurulan hayallerin hayata geçişi noktasında öğrencilerin özgüvenini ve mesleki tecrübesini arttırarak topluma yararlı birer birey olmasına katkı sağlayacağını aktaran Ünal, "Gönül isterdi ki öğrenci arkadaşların tamamıyla yüz yüze olalım. Ancak, pandemi şartları buna elvermiyor. Bizim yan yana olamamamız, beraber çalışmalar yürütemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Bu noktada özellikle tüm öğrenci arkadaşlarımızın hayal kurmasını istiyorum. Evde karantinada kaldığımız süreleri değerlendirebiliriz. Bu süreçte kendinize yatırım yapmanız oldukça önemli. Sizlerin yarattığı her projeyi hayata geçirirken bizler de öğrencilerimize destek olmak istiyoruz. Burada bir ideal ortaya koyup birlikte hareket ederek bu idealleri gerçekleştirmek istiyoruz. Bu yolda sizlerin bizi yönlendirmesini ve yönetmesini arzu ediyoruz." dedi.

OMÜ'nün her alanda gelişen ve büyüyen bir üniversite olması için çalıştıklarını ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde öğrencilerimizin başarılı ve rahat olması için her türlü imkan ve kolaylığı sağlamaya gayret ediyoruz. Özellikle çevre konusunda çok duyarlıyız. Bu yıl içinde kampüste ciddi fidan dikimi gerçekleştirdik. OMÜ, zaten Türkiye'deki sayılı yeşil kampüslerden. Kullanılmayan ormanlar yerine sizlerin hizmetine açık daha kullanışlı yeşil alanlar oluşturmak için çalışıyoruz. OMÜ Göleti'nin temizlenmesi ve geleceğinin kurtarılması da buna dahil. Sizler üniversiteye geri döndüğünüzde her şeyin hazır ve tamamlanmış olmasını istiyoruz."

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yavuz Ünal, Türkiye, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel OMÜ Rektörü Ünal, öğrenci topluluklarının temsilcileriyle görüştü - Son Dakika


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