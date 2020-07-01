OMÜ Tıp Fakültesi mezunları "sosyal medya" üzerinden hekimlik yemini etti - Son Dakika

OMÜ Tıp Fakültesi mezunları "sosyal medya" üzerinden hekimlik yemini etti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinin 42. dönem mezuniyet töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle temsilen yapılırken, mezunlar sosyal medya üzerinden hekimlik yemini etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinin 42. dönem mezuniyet töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle temsilen yapılırken, mezunlar sosyal medya üzerinden hekimlik yemini etti.

Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı

Uzaktan Eğitim Konferans Salonu'nda salgın nedeniyle 8 mezun ve ailelerinin katılımıyla temsilen yapılan törende, 247 tıp fakültesi öğrencisi mezun olarak doktorluğa adım attı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle farklı bir mezuniyet töreni gerçekleştirildiğini söyledi.

Her sene mezunlar, aileleri ve akademisyenlerle coşkuyla yaptıkları törenler yerine bu yıl temsilen bir kutlama töreni düzenlediklerini belirten Bilgiç, bu nedenle biraz buruk olmalarına rağmen öğrencileriyle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Kurallara uymanın öneminin salgın sürecinde daha iyi anlaşıldığına işaret eden Bilgiç "Bu kurallar, birlikte yaşamayı mümkün kılabilmek için koyulan kurallar. İhmal durumunda bunun kendi ve karşımızdakinin hayatına mal olacak olumsuz sonuçlar doğurabileceğini unutmamak gerekiyor. Özellikle bizde var olma ihtimali bulunan bir virüsü kurallara uymayarak karşımızdakine bulaştırmanın ağır vebalini taşımamak gerekir." dedi.

Bilgiç, OMÜ'nün mezun öğrencilerine meslekleri için gereken bilgi ve becerinin yanında yetiştikleri çok uluslu kampüs sayesinde daha geniş ufukla dünyaya bakabilecekleri bir kültür kazandırdığını vurguladı.

OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir ise kuruluşundan bu yana fakültelerinden 6 bin 516 hekimin mezun olduğuna işaret etti.

Bugün mezun olan öğrencilerin de önceki mezunlar gibi kendilerini gururlandıracağına inandığını belirten Dağdemir, "Öğrencilerimizin aileleri ise 6 yıl boyunca onlara maddi ve manevi destek vererek üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Bugün onların da gurur günü." ifadesini kullandı.

Dönem birincilerinin mezuniyet kütüğüne isimlerini çakmasının ardından, mezunların sosyal medyadan yapılan canlı yayında hekimlik yemini etmesiyle tören son buldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel OMÜ Tıp Fakültesi mezunları 'sosyal medya' üzerinden hekimlik yemini etti - Son Dakika

Son Dakika

20:16 Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti 19:59 Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:51 TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü 19:45 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs konusunda yanlış bilinen noktaları tek tek sıraladı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 19:17 MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı 19:11 Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 17:35 Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu 14:02 Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi 12:08 Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
09:49
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Bakan Albayrak'ın eşi için ahlaksız paylaşımlarda bulunan hesapların bir kısmının FETÖ'cü olduğu tespit edildi
07:53
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
07:51
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
22:54
İçime hazır halde tütün satışı resmen yasaklandı
12:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 20:24:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: OMÜ Tıp Fakültesi mezunları "sosyal medya" üzerinden hekimlik yemini etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]