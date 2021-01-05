OMÜ Tıp Fakültesinde görevli radyoloji teknisyeni Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi - Son Dakika

Atakum ilçesindeki özel bir hastanede tedavisi süren Yaşar, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hastanede 27 yıldır radyoloji teknisyeni olarak görev yapan Yaşar'ın bir süre önce Kovid-19 testi pozitif çıktı.

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