Son Dakika Haberleri: OMÜ Vakfı Koleji'nin STEM Projesi Ulusal Ajans tarafından kabul edildi
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OMÜ Vakfı Koleji'nin STEM Projesi Ulusal Ajans tarafından kabul edildi

26 dakika önce

SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vakfı Koleji'nin STEM Projesi, Ulusal Ajans tarafından kabul edilerek 19 bin 24 avro hibe desteği almaya hak kazandı.

OMÜ Vakfı Koleji'nin STEM Projesi Ulusal Ajans tarafından kabul edildi, System.String[]
SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vakfı Koleji'nin STEM Projesi, Ulusal Ajans tarafından kabul edilerek 19 bin 24 avro hibe desteği almaya hak kazandı.

Avrupa Birliği Başkanlığı-Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 2019 yılı Erasmus + faaliyetleri teklif çağrısı dönemi proje başvuruları sonuçları açıklandı. Erasmus + programı okul eğitimi personel hareketliliği faaliyeti kapsamında 2019 yılı teklif çağrısı döneminde OMÜ Vakfı Koleji Özel Ortaokulu tarafından hazırlanan 2019-1-TR01-667494 numaralı ve "Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik" başlıklı projesi içerik değerlendirilmesi sonucunda 93 puan ile uygunluk kriterlerini karşılayarak 19 bin 24 Avro hibe desteği almaya hak kazandı. - SAMSUN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Avrupa Birliği, Erasmus, Ajans, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2019 03:08 Kaynak: İHA
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