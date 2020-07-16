OMÜ'ye alınacak adaylar kurayla belirlendi - Son Dakika

OMÜ'ye alınacak adaylar kurayla belirlendi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesine (OMÜ) 71 sürekli işçi alımı için noter kurası gerçekleşti.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesine (OMÜ) 71 sürekli işçi alımı için noter kurası gerçekleşti. Bin 624 kişinin katıldığı kurada yakının ismi okunan bir kişi büyük sevinç yaşadı.

Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı


OMÜ'nün açtığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuruların kabul edildiği 71 kişilik sürekli işçi alım ilanına bin 624 başvuru gerçekleşti. İşe hak kazananlar Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen noter kurası ile belirlendi. Kura çekimi üniversitenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayımlandı. Bu nedenle salonda katılım fazla olmadı. Salonda takip edenler ise maske ve fiziksel mesafe kurallarına uyarak yer aldılar. Program OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı'nın yaptığı açılış konuşması ile başladı.


Doç. Dr. Menderes Kabadayı, "Cumhurbaşkanımızın takdiriyle pandemi olayında dolayı hastanemize bir takım personel alımı izni verildi. Burada bu izni veren başta Cumhurbaşkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca biz bu alımları yaparken dikkat ettiğiniz üzere mülakat veya herhangi bir ek koşul koymadık. 'İnsanlar başvuruda bulunsunlar, gelsinler ve noter huzurunda kura ile alımlarımızı yapalım' dedik. 5 kişi alacaksak 5 tane de yedek kişi olarak kurasını çekeceğiz. Daha sonra da o insanlara tebligatlarımızı yapacağız. Bize 7 gün içinde başvurularını yapacaklar ve biz burada işe başlamalarını yapacağız. OMÜ ailesinin bir ferdi olacaklar" dedi.


Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Kabadayı, "4 yıl önce bugün sabah ülkenin hain kalkışmayı atlatmaya başladığı anları yaşadık. Bugün geriye bakıp o günleri düşündüğümde nasıl bir kaostan ve nasıl bir sıkıntıdan kurtulduğumuzu daha iyi anlayabiliyorum. O hain kalkışma aslında ülkenin bölünmesinin bir ön hazırlığıymış. Bugün bunu çok daha iyi anlayabiliyoruz. Bu vesileyle hain kalkışmanın bastırılmasını sağlayan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im bir daha ülkemize milletimize böyle kötü anlar yaşatmasın inşallah" diye konuştu.


Ardından sırayla 5 erkek veya kadın 'temizlik hizmetleri', 2 kadın 8 erkek 'koruma ve güvenlik hizmetleri' ile 20 kadın 36 erkek 'hasta bakımı ve temizliği görevlisi' kadroları için asil ve yedek adaylar kurada belirlendi. Kurada yakının ismi okunan bir vatandaş mutluluğuna hakim olamadı. Önce sevinçten gözyaşları döktü ardından ismi okunan yakını 21 yaşındaki Mutlu Dursun'u arayıp haber verdi. Bu mutluluğunu telefonla arayarak paylaştı. "Çıktı çıktı" nidalarıyla salonu inleten vatandaşın sevinci görülmeye değerdi.


Sevincine hakim olamayan emekli Elektrik Mühendisi Ali Öztürk, "Benim yeğenim sayılır. Şu anda köyde duruyor. Bugün hastaydı kendisi gelemedi. Kendisini konuşamaz halde ağlar halde buldum. Çok mutlu çok ihtiyacı vardı. Allah vesile olanlardan razı olsun. Herkese nasip olsun böyle mutluluğu. Yeni neslin gençlerin iş bulmasını ben çok seviyorum. Bu saatte kalktım geldim. Gençler iş sahibi olsun ekmek sahibi olsun. Çok ihtiyacı var. Bu çok mutluluk verici bir şey. Bu hayatımda çok önem verdiğim bir andı. Allah razı olsun çıktı. Çocuklar iş buldular, ekmek buldular köyden kurtuldular" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Samsun, İşçi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OMÜ'ye alınacak adaylar kurayla belirlendi - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

14:54 Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 14:31 Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı 14:23 Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişide korona çıktı! Aileler vakaların gizlendiği iddiasıyla isyan etti 13:49 Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek 13:47 Yaklaşık 12 milyon emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın yatmaya başlayacak 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:19 Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı 11:43 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar 11:29 Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı 11:28 "Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı 11:26 21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor 11:18 Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası
14:54
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
14:33
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
14:31
Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişide korona çıktı! Aileler vakaların gizlendiği iddiasıyla isyan etti
14:23
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek
13:49
Yaklaşık 12 milyon emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın yatmaya başlayacak
13:47
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
13:14
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
12:53
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
12:19
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
11:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 15:18:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: OMÜ'ye alınacak adaylar kurayla belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]