OMÜ'ye 'Genç Ofis' açılacak - Son Dakika

OMÜ'ye 'Genç Ofis' açılacak

09.10.2020 10:54
OMÜ'ye 'Genç Ofis' açılacak, System.String[]

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen protokolle Kurupelit Kampüsü'nde öğrenciler ile üniversitenin akademik ve idari personelinin eğitsel, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlayan "Genç Ofis" kurulacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen protokolle Kurupelit Kampüsü'nde öğrenciler ile üniversitenin akademik ve idari personelinin eğitsel, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlayan "Genç Ofis" kurulacak.

"Gençlik Ofisi Kültür, Sanat, Spor, Eğitim İş Birliği Protokolü" adını taşıyan iş birliği metnine, Rektörlük Yönetim Toplantı Salonu'nda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu imza attı. Protokol aynı zamanda, öğrenciler ve üniversite çalışanlarının; bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesinin yanı sıra, gençlerin yükseköğrenimleri sürecinde almış oldukları eğitimle birlikte kişisel kapasite gelişimlerine katkı sağlanması yönünde iş birliğinin arttırılması ve desteklenmesini kapsıyor.

"Genç ofis farklı kulvarlarda öğrencilerin gelişimlerine katkı sunacak"

Rektör Yardımcısı Cengiz Batuk, protokolün hayırlı olmasını dilerken Genç Ofis'in kültürden sanata, spordan sosyal faaliyetlere farklı kulvarlarda öğrencilerin kişisel, zihinsel ve fiziksel gelişimleri ve kendilerini gerçekleştirme noktasında önemli katkılar sunacağını dile getirerek emek ve destek veren bütün kuruluşlara teşekkür etti.

"OMÜ Yaşam Merkezi'nde çok yakın zamanda genç ofisi hizmete açacağız"

Genç ofislerin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirildiği bilgisini veren Gençlik ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise bu ofisler sayesinde gençlerin kendilerini daha rahat ifade edebilmelerine olanak tanınacağını belirtti. Kasapoğlu, devamında, "Gençlerimizin kültürel, sportif ve sosyal aktivitelere daha kolay ulaşabilmelerini temin etmek için Türkiye'deki üniversitelerde genç ofisler kuruluyor. Bu bağlamda OMÜ'de Öğrenci Yaşam Merkezi'nde de Genç Ofis'i çok yakın zamanda hizmete açacağız" dedi.

Müdür Kasapoğlu, gençliğe yönelik projelere verdiği destekten dolayı OMÜ'ye şükranlarını iletti. - SAMSUN

OMÜ'ye 'Genç Ofis' açılacak
OMÜ'ye 'Genç Ofis' açılacak
OMÜ'ye 'Genç Ofis' açılacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kurupelit, Samsun, Genç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor OMÜ'ye 'Genç Ofis' açılacak - Son Dakika Spor

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