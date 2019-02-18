Son Dakika Haberleri: Omü'ye Milli Gurur

Omü'ye Milli Gurur

22 dakika önce

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Vedat Erim, yeniden Türkiye Erkek A Milli Masa Tenisi Teknik Direktörlüğü görevine getirildi.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Vedat Erim, yeniden Türkiye Erkek A Milli Masa Tenisi Teknik Direktörlüğü görevine getirildi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Teknik Kurul Başkanlığı(TÜSF) ve TÜSF Masa Tenisi Teknik Direktörlüğü görevini de yürüten Vedat Erim, Erkek A Milli Masa Tenisi Teknik Direktörlüğü görevine getirildi. Önceki dönemlerde teknik direktörlük görevini başarı ile yapan Erim, yeni dönemde daha büyük başarılar yakalayacaklarını belirtti.

"Yeni başarılar yakalayacağız"

Aldığı sorumluluğun farkında olduğunu belirten Erim, "Önceden bu gururu yaşamıştık. Tekrar bize bu görev verildi. Bize bu görevi verenleri ve milletimizi mahcup etmemek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tabi bundan sonra çıtamızı biraz daha yükselteceğiz. Milli sporcularımızla çok çalışarak A Milli Takımımızı yeni başarılarla buluşturacağız. Bizi bu göreve layık gören federasyon başkanımız Fatih Karaca ve bize her zaman destek olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi yönetimimize teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:05 Kaynak: İHA

Türkiye, Spor
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