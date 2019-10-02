OMÜ'ye TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, " Avrupa'nın bütün standartları bizim standardımızdır. Artık o standartların hazırlık mutfağı bizde değil. ya o mutfaklarda, atölyelerde çalışmamız icap ediyor ya oradan aldığımızı revize etmemiz ya da olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor." dedi.

Kalite yönetim sistemini benimseyen ve tetkik sürecini başarıyla tamamlayan Ondokuz Mayıs Üniversitesine (OMÜ), Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle Kalite Yönetim Sistemi Belgesi verildi.

Şahin, törende yaptığı konuşmada, 1996 yılında Gümrük Birliği anlaşmasının imzalanmasıyla Avrupa Birliğince hazırlanan ve kabul edilen standartların otomatik olarak Türk standartları haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın bütün standartları bizim standardımızdır. Artık o standartların hazırlık mutfağı bizde değil. ya o mutfaklarda, atölyelerde çalışmamız icap ediyor ya oradan aldığımızı revize etmemiz ya da olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor. Biz 'standart' deyince ne kadar Türk standardı haline gelmiş ve kabul edilmiş olsa da dünya standardı artık bizim için Türk standardıdır. Yani küreselleşme, globalleşme, dünya piyasalarına entegrasyon denilen sistem budur." ifadelerini kullandı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de iyi ve güzel yapılan işin kaliteli olduğunu, kalitenin de başarıyı beraberinde getirdiğini anlattı.

Üniversite olarak bilimsel ve teknik çalışmaları önemsediklerini, kaliteli yapmaya özen gösterdiklerini dile getiren Bilgiç, "İşimizi iyi yaparak imkan ve şartlarının oluşturulmasını önemsiyoruz. Üniversitemizde kaliteden bahsedildiğinde ne kadar çok alanın etkilendiğini fark etmekteyiz. Bir ülkenin gelişmesinde çok önemli rol üstlenmiş olan üniversitelerin asli görevlerini iyi yapıyor olmaları, o ülkenin gelişmesi için önem taşıyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından OMÜ Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müzikleri Ana Sanat Dalı öğretim elemanları, öğrenciler ve misafir sanatçılar tarafından Türk müziği dinletisi sunuldu.

Daha sonra Şahin, Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni Rektör Bilgiç'e takdim etti.