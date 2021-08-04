OMÜ Ziraat Fakültesi geliştirdiği sistemle sulamada tasarruf sağlayacak - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü tarafından OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi (TUAM) Bafra İstasyonu'nda inşa edilen Basınçlı Sulama Sistemleri'ni yerinde inceledi.

Rektör Ünal, basınçlı sulama sistemlerinin model oluşturması açısından son derece önemli olduğuna işaret etti.

İklim değişikliği nedeniyle kuraklık sürecinde suyun daha verimli kullanılmasının son derece önemli olduğunun altını çizen Ünal, "Bu nedenle model bir proje olarak görüyoruz. Bu projenin geleceği konusunda ümitliyiz. Projede çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan da eğitim öğretimle birlikte hem bölge hem de ülke tarımına katkı sunmak için çalıştıklarını ifade ederek, "Tarımdaki yeni gelişmeleri uygulamalı olarak göstermek hedeflerimiz arasındadır. Sulama sistemleri bunlardan sadece bir tanesidir. Bu sistem hem bölgemiz için hem de ülkemiz için çok faydalı olacaktır. Suyun önemi ve aşırı sulamadan dolayı toprakla ilgili sorunların öne çıktığı bir dönemde, suyu daha verimli kullanmak, bitkiye istediği anda istediği kadar su verebilmek çok daha büyük önem arz ediyor. İşte bu sistemler de bunu sağlamaktadır. Bu sistemler hem bölge çiftçimize hem de ülke tarımımıza örnek projeler olarak sunulacaktır." diye konuştu.

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal, hem yağmurlama hem de damlama sulama uygulaması yapabilen bir sistemi hayata geçirdiklerini söyledi.

"Bununla birlikte hem sulamada, hem işletmeciliğinde tasarruf sağlanırken aynı zamanda su kaynaklarında da tasarruf elde etmek gibi hedeflerimiz var." diyen Köksal, şu bilgileri paylaştı:

"Kısmet olursa yakın zamanda daha zengin bir görüntüyle bunu açıklama fırsatı buluruz. Tüm sistem merkezi bir pompa ve kontrol sisteminden otomatik olarak yağmurlama sulama ve hareketli damla sulama olarak devreye alınmış durumdadır. Hedefimiz bölge çiftçisine önderlik etmek ve sulama tasarrufu olan bu sistemi bölgeye adapte etmektir."