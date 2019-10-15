OMÜD Avrasya Ambalaj Fuarı'nda

OMÜD, standı ve yayınlarıyla Ambalaj Fuar'ında yer alacak.



Bu yıl 25. kez düzenlenen Avrasya Ambalaj Fuarının destekçileri arasında yer alan Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği de (OMÜD) misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.



OMÜD fuar boyunca dernek ve sektörün tanıtımını yanı sıra özellikle oluklu mukavvanın; hijyenik yapısı, tek kullanımlık olması, çevre dostu ve geri dönüştürülebilir özelliği, hafif ve kolay depolanması gibi üstün özeliklerinin tanıtımını yapılacak. Bu bağlamda standında sektöre ışık tutacak zengin yayınlarını da ziyaretçilerle buluşturacak. - İSTANBUL