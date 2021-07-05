ÖMÜR AKKOR'DAN MİLLET KÜTÜPHANESİ'NDE SÖYLEŞİ - Son Dakika

ŞEF, seyyah ve araştırmacı Ömür Akkor, Ketebe Yayınları'ndan çıkan ve 25 yıldaki seyahatleri sonucunda çizimleriyle oluşturduğu 'Türkiye Gastronomi Atlası' ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde söyleşi gerçekleştirdi.

Şef Ömür Akkor, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Anadolu yemek kültürü üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesini ve bütün şehirlerini karış karış gezen Ömür Akkor'un kendi keşfiyle ortaya çıkardığı lezzet noktalarını ve gezi rotalarını, harita ve çizimleriyle anlattığı 'Türkiye Gastronomi Atlası'nın detayları da söyleşide davetlilere aktarıldı.

DÜNYADAKİ EN ESKİ HAYVAN FOSİLİ ÇANKIRI'DA

Şef Ömür Akkor, söyleşide yaptığı konuşmada, yazmış olduğu 'Türkiye Gastronomi Atlası'nın 400 sene sonra da okunmasını hedeflediğini söyledi. Akkor, 'Bütün bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli var. Bu coğrafyayı anlamak zorundasınız. Anadolu'yu anlamak ve Anadolu'ya hizmet etmek zorundasınız. Ben iki şeye çok dikkat ediyorum. Son iki kitabımda da bunu işleyeceğim. Dünyadaki en eski hayvan fosili Çankırı'da. 8 milyon yıla eşitleniyor. Anadolu, hayvanların ilk yaşadığı yer diyebiliriz. Biz ilk insanlık faaliyetlerini Göbekli Tepe sayesinde Anadolu'ya inşa etmişiz. Anadolu hem hayvanların hem de insanların dünyasının gelişimini tamamlamasında ilk başlayan merkez' dedi.

'HEDEFİM 400 SENE SONRA DA OKUNMAK'

Türkiye topraklarının kıymetini anlamayı hedeflediğini aktaran Akkor, 'İnsanlar bugün bize kültürden, sanattan, yemekten bahsedeceklerse, biraz daha saygılı ve kibar davranmak zorundalar. Çünkü biz burada şehirler kurarken, yemekler yaparken, devlet kurarken, sistem kurarken, Avrupa'da ve Amerika'da yerleşim bile yoktu. Aramızda minimum 4 bin yıl var. Bizden 4 bin yıl sonra her şeyi öğreniyorlar. Benim amacım bu topraklarda yaşayarak, yurt dışındaki insanların, özellikle bu topraklara olan saygısını tazelemek ve bize gereken önemi göstermek istiyorum. Bizim de en büyük sakıncamız, kendimiz de bu işi bilmediğimiz için biraz ayana dönüp kendimize bakmak ve güvenimizi sağlamaktan yana kesinlikle. O yüzden aslında tam olarak hedefim 400 sene sonra okunmak ve bu toprakların kıymetini hem bizim insanlarımıza hem de dünyadaki insanlara anlatmak' diye konuştu.

'MEMLEKETLERİ ÇİZEREK ANLATTIM'

25 yıldır Türkiye'yi gezdiğini anlatan Akkor, 'Aslında ben sadece yemek için seyahat ediyorum. Mesela Kayseri'yi anlatmak isterken bağ üzerinden anlattım. Çünkü bağda yapılan yemekler şehir yemeklerinden daha farklı. Gezerken de ufak notlar yazıyordum. 11 sene önce de seyahat ederken, gittiğim şehirler arası yolların kaç kilometre olduğunu, çizip gösteriyordum. Sonra o yol üzerindeki lokantaları yazıyordum. Derken bunlara, Van Gölü'nün çevresi, Büyük Doğu seyahatnamesi gibi şeyler eklenince, bunları sosyal medyadan paylaşmaya başladım. Sonra bu bir anda gündem oldu. Herkes daha sonra 'bu haritaları bize de gönderin' dedi. Bu arada pandemi de başlayıp Avrupa'ya da çıkamayınca, memleketi gezelim dedik. Ben de daha çok memleketin gezilebilmesi için rotalar yazdım. Memleketleri de çizerek anlattım. Bu şekilde Türk kültürünü de tanıtacak bir eser istemiştim. Gastroloji Atlası diye dünyada bir tabir yok? ifadelerini kullandı.