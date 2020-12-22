Ömür Akkor kimdir? MasterChef konuk Şef Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Ömür Akkor kitapları! - Son Dakika

Ömür Akkor kimdir? MasterChef konuk Şef Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Ömür Akkor kitapları!

22.12.2020 18:39
Ömür Akkor kimdir? MasterChef konuk Şef Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Ömür Akkor kitapları!, System.String[]

Yemek üzerine kitapları, lezzetli yemekleri ve restoranı ile bilinen Ömür Akkor kimdir? MasterChef konuk Şef Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Ömür Akkor kitapları!

Türk mutfağının lezzetli yemeklerini restoranında hizmete sunan Ömür Akkor kimdir? MasterChef konuk Şef Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Ömür Akkor kitapları!

ÖMÜR AKKOR KİMDİR?

Ömür Akkor 1975, Kilis doğumludur. Tek yumurta ikiz kardeşi vardır. İkiz kardeşinin ismi Yunus Emre Akkor'dur. İki kardeş de aşçıdır. Babası esnaflık yapmış emekli ve annesi ise emekli öğretmendir. Ablaları ise Yüksek Mimarlık yapmaktadır. Ömür Akkor üniversiteyi Bursa'da İktisat üzerine okumuştur. Aslen Kilislidir. Kilis doğumludur. Ömür Akkor ailesi ile birlikte Bursa'da Antep mutfağı ağırlıklı bir restoran işletmişlerdir. Ortadoğu ve Doğu Akdeniz mutfağı üzerine birçok araştırmalar yapmıştır. Osmanlı mutfağı üzerine birçok araştırma yapmıştır ve bu alanda Türkiye'nin en uzman isimlerinden birisidir. Ömür Akkor Bursa'da kaldığı zaman Bursa Mutfağı adında bir kitap yazmıştır. Günümüzde özellikle sosyal medya sitelerinde ve televizyon ekranları üzerinden yaptığı paylaşımları ve tarifleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam etmektedir. Bugünlerde ise Gündem Ötesi programına katılmasıyla gündeme gelmiştir.

ÖMÜR AKKOR KİTAPLARI

Bursa Mutfağı 2009,

Selçuklu Mutfağı 2012,

Osmanlı'dan Günümüze Yumurtalı Tarifler 2012,

Mutfaktan Güzel Kokular Geliyor

Türkiye'nin ilk braille alfabeli görme engelli yemek kitabı,

Anadolu'nun Eski Tadı 2013,

Ömür Akkor Yemek Seyahatnamesine Giriş Cilt.1

Sağlıklı Şekersiz Tatlılar 2014,

Türk Mutfağından Pratik Tarifler 2014,

Alafranga Yumurta Tarifleri 2014

Osmanlı Mutfağı 2014

Ömür Akkor kimdir? MasterChef konuk Şef Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Ömür Akkor kitapları!

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Son Dakika Güncel Ömür Akkor kimdir? MasterChef konuk Şef Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Ömür Akkor kitapları! - Son Dakika


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