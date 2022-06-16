"Ömür Akkor Resim Koleksiyonu Sergisi" Üsküdar'da sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
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"Ömür Akkor Resim Koleksiyonu Sergisi" Üsküdar'da sanatseverlerle buluşacak

16.06.2022 15:33
"Ömür Akkor Resim Koleksiyonu Sergisi" Üsküdar'da sanatseverlerle buluşacak

Şef ve yazar Ömür Akkor'un koleksiyonundan seçilen eserlerin yer alacağı resim sergisi İstanbulluların beğenisine sunulacak.

Şef ve yazar Ömür Akkor'un koleksiyonundan seçilen eserlerin yer alacağı resim sergisi İstanbulluların beğenisine sunulacak.

Üsküdar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Ömür Akkor Resim Koleksiyonu Sergisi" Nevmekan Sahil Galeri'de yarın kapılarını açacak.

Akkor'un Anadolu'nun farklı lezzetlerinden ilham alarak şekillendirdiği eserlerin yer alacağı sergi, 22 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Kaynak: AA

Ömür Akkor, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Ömür Akkor Resim Koleksiyonu Sergisi' Üsküdar'da sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

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