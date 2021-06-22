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Ömür Akkor'un 350 bin kilometrelik seyahati sonucunda yazdığı "Türkiye Gastronomi Atlası" yayınlandı - Son Dakika

Ömür Akkor'un 350 bin kilometrelik seyahati sonucunda yazdığı "Türkiye Gastronomi Atlası" yayınlandı

22.06.2021 15:01

Şef, seyyah ve araştırmacı Ömür Akkor'un hazırladığı "Türkiye Gastronomi Atlası" kitabı, Ketebe Yayınları'ndan seyahat ve yemek severlerin beğenisine sunuldu.

Şef, seyyah ve araştırmacı Ömür Akkor'un hazırladığı "Türkiye Gastronomi Atlası" kitabı, Ketebe Yayınları'ndan seyahat ve yemek severlerin beğenisine sunuldu.

Eserde Akkor, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesini karış karış gezdiği 25 yılda oluşan gezi rotalarını ve lezzet noktalarını harita ve çizimleriyle okurlara anlatıyor.

Türkiye'nin zengin mutfak kültürünün ele alındığı esere ilişkin Zennup 1844 Fişekhane'de yapılan tanıtım toplantısında Ömür Akkor, ilkokuldan bu yana bir şeyleri öğrenmek için sürekli çizimler yaptığını söyledi.

Akkor, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve tarih bölümlerinde eğitim aldığını belirterek, "Her zaman bir şey öğreneceksem yazardım. Yazıya merakım var. 15 yıldır harita çiziyorum. Son 10 yıldır da bunu insanlarla paylaşmaya karar verdim ve insanların istediği gibi çizmeye başladım. Biz Türkler çok heyecanlıyız ve bir an önce sonuca varmak istiyoruz. Ben de okurlar için illeri çizdim, nerede ne yiyecekler, nereden ne alacaklar, hangi tarihi eseri görecekler, Gaziantep'te 24 saatte ne yenilir gibi notlar hazırlamıştım. Sonunda 25. yılımda Ketebe ile beraber benim için çok kıymetli olan bir kitap ortaya çıktı." dedi.

Bugüne kadar yaptığı seyahatlerinin toplamının 350 bin kilometreyi geçtiğini anlatan Akkor, şöyle devam etti:

"Dediğim gibi 25 yıldır geziyorum. Bu kadar seyahat etmemin sebebiyse Anadolu'daki malzemelerin kalitesi ve bunları insanları bilmemesi. Her gittiğimiz yerden başka bir unutulmuş tarif görüyorum. Yani Türkler ölüyor yemek yiyor, doğuyor yemek yiyor, askere gidiyor yemek yiyor, düğün, nişan, kına yapıyor yemekli. Neden ? Çünkü Türkler hayatının tam ortasında yemekle yaşıyorlar. Siz bu yemeklere ait herhangi bir tarifi unuttuğunuzda kültüre ait çok önemli bir nüansı da kaybediyorsunuz. İşte bu düsturla ben de öğrendikçe daha çok öğrenme isteği doğdu ve hala düzenli olarak ayda ya da haftada Türkiye'de seyahatlerime devam ediyorum. Artık köy köy, ilçe bazlı geziyorum. Buradaki tek amacım Anadolu'daki malzemenin kıymetinin bilinmesi."

Akkor, Türklerin şampiyonlar liginde şampiyon olduğu üç konunun olduğuna dikkati çekerek, "Kültürleri, gıda ürünleri ve yemekleri. Eğer sen bu dille konuşursan dünyanın her yerinden sana büyük bir saygı geliyor. Ben Malezya'da Kral ve Kraliçenin davetiyle bir aşçı olarak sarayda yemek yaptım. Daha sonra Polonya Sarayı ben çağırdı. Milano Sarayı'nda bir davet verdim. Bunların hepsinin sebebi sadece Anadolu'yla ilgilenmemdi. Çünkü dünyanın hepsi zaten İtalyan, Fransız mutfağıyla ilgileniyor. Ama gerçekten Anadolu mutfağına sahip çıkan çok az insan var. O yüzden de (çalışmalarım) dünyanın her tarafından karşılık buluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Paris, Washington, İsrail ve Filistin gibi birçok yerde Anadolu mutfağı konsepti gibi yemekleri hazırladığına vurgu yapan Akkor, "Giderken tabaklarımı, ekmeklerimi, mayalarımı taşıyorum, dünyanın her tarafında ve biraz olsun insanların Anadolu mutfağını hak ettiği yere koymasını istiyorum. Bütün çabalarım bu yüzden." ifadelerini kullandı.

Ömür Akkor hakkında

Yurt içi ve yurt dışında da oldukça tanınan Ömür Akkor, bugüne kadar 28 kitap çalışmasına imza attı.

Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Akkor, halen ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi "Kültürel Miras ve Turizm" bölümüne devam ediyor. Akkor, Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi bölümünde de "Anadolu Mutfak Tarihi", "Osmanlı Mutfağı" ve "Türk Mutfağı" dersleri verdi.

Akkor, aynı zamanda 105 yıldır devam eden ve Türkiye'nin en eski arkeolojik kazısı olan Alacahöyük'te kazı çalıştayı ekibinde şef olarak bulunuyor ve 4 bin yıllık yemekleri hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Son 25 yıldır Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için 81 ili gezen "Türk mutfağı için 350.000 km" projesini tamamlayan ünlü şef, bu projesine 500 bin kilometre hedefiyle devam ediyor.

Bu seyahatler sonucunda yazdığı "Ömür Akkor ile Komili Lezzet Seyahatnamesi"nin ilk cildi 2016'da, ikinci cildi 2018'de, üçüncü cildi ise 2020 yılında yayınlandı.

Akkor'un Türk Mutfak kültürü üzerine yazdığı 28 adet yemek kültürü kitabının yanı sırada görme engelliler için hazırladığı 3 adet yemek kitabı da bulunuyor. Ünlü şefin birçok kitabı yemek kitapları Nobel'i sayılan "Gourmand Cookbook Awards" tarafından dalında dünyanın en iyisi seçildi.

Ömür Akkor'un 350 bin kilometrelik seyahati sonucunda yazdığı Türkiye Gastronomi Atlası yayınlandı
Ömür Akkor'un 350 bin kilometrelik seyahati sonucunda yazdığı Türkiye Gastronomi Atlası yayınlandı
Ömür Akkor'un 350 bin kilometrelik seyahati sonucunda yazdığı Türkiye Gastronomi Atlası yayınlandı
Ömür Akkor'un 350 bin kilometrelik seyahati sonucunda yazdığı Türkiye Gastronomi Atlası yayınlandı

Gastronomi, Türkiye, Kitap, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ömür Akkor'un 350 bin kilometrelik seyahati sonucunda yazdığı 'Türkiye Gastronomi Atlası' yayınlandı - Son Dakika


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