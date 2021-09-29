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Ömür Akkor'un "Anadolu Mutfağı", BTA iş birliğiyle İstanbul Havalimanı'nda açıldı - Son Dakika

Ömür Akkor'un "Anadolu Mutfağı", BTA iş birliğiyle İstanbul Havalimanı'nda açıldı

29.09.2021 13:42
Ömür Akkor'un

Ömür Akkor'un yüzlerce yıllık tarifleri aslına uygun bir şekilde sunduğu "Oldest Cuisine in Anatolia", İstanbul Havalimanı'nda bulunan Tadında Anadolu içinde açıldı.

Ömür Akkor'un yüzlerce yıllık tarifleri aslına uygun bir şekilde sunduğu "Oldest Cuisine in Anatolia", İstanbul Havalimanı'nda bulunan Tadında Anadolu içinde açıldı.

TAV Havalimanları iştiraki BTA, usta şef, seyyah ve araştırmacı Ömür Akkor ile iş birliğinde bulundu.

Akkor'un şefliğinde oluşturulan "Oldest Cuisine in Anatolia", dış hatlar terminalinde hizmet veren Tadında Anadolu'nun içinde düzenlenen törenle açıldı.

Törene, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, Tüm İçTur İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Dönmez, BTA İcra Kurulu Başkanı Sadettin Cesur, Mutfak Şefi Ömür Akkor ile alanda görev yapan kamu kurumu temsilcileriyle davetliler katıldı.

BTA İcra Kurulu Başkanı Sadettin Cesur, açılıştan dolayı son derece mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirerek, BTA olarak 8 ülkede 17 havalimanında 200'den fazla noktada her gün on binlerce misafire hizmet vermeyi sürdürdüklerini söyledi.

Bundan 10 yıl önce Anadolu'nun kültür mirasının korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına destek olmak amacıyla Tadında Anadolu markasını kurduklarını belirten Cesur, şunları kaydetti:

"60'dan fazla şehirden geleneksel yöntemlerle üretilen ürünleri ve aslına uygun tarifleri misafirlerimizle buluşturuyoruz. Tadında Anadolu, İstanbul, İzmir ve Ankara'da havalimanlarında yer alıyor. Ülkemizin gastronomi birikiminin tanıtıma katkı sunduğumuza inanıyoruz. Son 15 yılda sağlıklı ve temiz gıdaya yönelik bilinç güçlenirken, şeflerin, üreticilerin, gıda topluluklarının da çabalarıyla yerel ve geleneksel mutfaklar tüm dünyada önem kazanıyor. Mutfağın arkeolojiyle, antropolojiyle, tarihle ilgisini kurarak bir kaşif gibi çalışan Ömür Akkor, son dönemde Türkiye'den çıkan en önemli şeflerden biri. Değerlerimiz ve amaçlarımızın uyuşması bu işbirliğini beraberinde getirdi. İstanbul Havalimanı'nda mutfağımızı ve kültürümüzü çok daha güçlü bir şekilde tüm dünyaya tanıtacağımız için mutluluk duyuyoruz."

Şef Ömür Akkor ise yemek tarihinin Türkiye topraklarında bin yıllardır kültürün en önemli taşıyıcılarından biri olduğunu ve insanlık tarihinin başlangıcına giden bir coğrafyada yaşayarak her gün yeni bilgiler edindiklerini anlattı.

Anadolu'nun, medeniyet var olduğundan beri yemek kültürünün beşiği olduğunu ifade eden Akkor, şöyle devam etti:

"Bu zengin tarihe ve yemeklere ait herhangi bir tarifi unuttuğunuzda kültüre ait çok önemli bir nüansı da kaybediyorsunuz. Dolayısıyla ben yaklaşık 25 yıldır Türkiye'yi karış karış gezerek, kazı çalışmalarına katılarak, okuyarak, dinleyerek, yazarak ve yaparak Anadolu'nun hikayesini anlatmaya çalışıyorum. BTA ile yaptığımız işbirliği sayesinde İstanbul Havalimanı'nda Anadolu'nun yemek kültürünü tüm dünyaya daha iyi tanıtmak için çalışacağız."

İstanbul Havalimanı'nda Anadolu lezzetleri

Tadında Anadolu, Türkiye'nin her bölgesinden 600'ün üzerinde tarifi, geleneksel yöntemlerle çalışan üreticilerden aldığı malzemelerle aslına uygun şekilde misafirlerine sunuyor.

Tadında Anadolu, İstanbul Havalimanı'nda dış hatlar gidişte pasaport kontrolü sonrasında 1700 metrekarelik alanda hizmet veriyor. Ocakbaşı, taş fırın, döner ve cağ kebabı, kahve ve geleneksel tatlıların yanı sıra mevsimsel olarak yenilenen ve her bölgeden aslına uygun yapılan tariflerden oluşan açık büfeyle misafirlerini karşılıyor. İzmir Adnan Menderes ve Ankara Esenboğa havalimanları iç hatlarda da bulunan Tadında Anadolu, ABD merkezli Daily Meal tarafından dünyanın en iyi 30 havalimanı restoranı arasında gösterildi.

Mehmet İlker Haktankaçmaz, İstanbul Havalimanı, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ömür Akkor'un 'Anadolu Mutfağı', BTA iş birliğiyle İstanbul Havalimanı'nda açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ömür Akkor'un "Anadolu Mutfağı", BTA iş birliğiyle İstanbul Havalimanı'nda açıldı - Son Dakika
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