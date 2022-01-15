Ömür boyu barınakta kalacak tehlikeli köpeklere 'uyum' eğitimi - Son Dakika

Ömür boyu barınakta kalacak tehlikeli köpeklere 'uyum' eğitimi

TÜRKİYE genelinde 20 bin 843 tehlike arz eden köpek, mikroçip uygulanarak kayıt altına alınırken, barınaklara bırakılan tehlikeli ırk hayvanlar, ömür boyu buralarda yaşayacak. Ankara'nın Sincan ilçesinde belediyenin bakımevi ve rehabilitasyon merkezinde bulunan 38 tehlikeli köpek, diğer hayvanlarla sosyalleşip, uyum içinde yaşayabilmesi için eğitiliyor.

Yeni 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında Türkiye genelinde 20 bin 843 tehlike arz eden köpek mikroçip uygulanarak kayıt altına alınırken, birçok tehlike arz eden köpek sokağa ve barınaklara terk edildi. Ankara Sincan'da da bu süreçte 38 tehlikeli köpek belediye bakımevi ve rehabilitasyon merkezine bırakıldı. Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Polatlar Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, tehlikeli köpeklerle birlikte toplam 133 köpek bulunuyor. Her biri 30 metrekare açık alan olmak üzere yasaklı ırklar için toplam 10, diğer köpekler için ise 33 padok bulunuyor.

OYUNLARLA EĞİTİLİYORLARÖmür boyu burada kalacak tehlikeli köpeklerin, diğer köpeklerle sosyalleşip, uyumlu yaşayabilmesi için eğitim projesi başlatıldı. Köpek eğitim uzmanı Rasim Tekin, saldırganlıkları ile bilinen tehlikeli köpeklerle önce göz teması kuruyor ardından beden dilini kullanarak çeşitli oyunlarla uysallaşmalarını sağlıyor. Köpeklerin diğer hayvanlarla sosyalleşmeleri için de eğitimler veriyor. Ayrıca barınak görevlileri de ömür boyu burada yaşayacak tehlikeli köpeklere nasıl yaklaşmaları gerektiği ve günlük yapmaları gereken rutinler konusunda eğitiliyor. Merkezde sokaklardan toplanan diğer köpekler de kısırlaştırılıp, doğru şekilde sosyalleştirilip, iletişim kurmaları sağlanarak tekrar yaşadıkları yere bırakılıyor. Yine engelli köpeklerin eğitimi, köpekleri sahiplenecek ya da dışarıda bakımını üstlenecek kişilerin eğitimi de yapılıyor. Eğitimi tamamlanan köpekler 11 maddelik teste tabi tutuluyor. Eğitimi ve testleri başarıyla geçen sokak köpekleri daha sonra alındıkları doğal yaşam alanlarına geri bırakılıyor.'ZİHNİNE SEVGİ VE HUZUR KODLUYORUZ'Rasim Tekin, özellikle tehlikeli ırklar ömür boyu barınaklarda kalacakları için personele, hayvanlara nasıl davranmaları gerektiği, günlük yapmaları gereken rutinler konusunda eğitim verdiklerini söyledi. Tekin, "Günlük sabah dışarı çıkacaklar, öğlen oyun oynayacaklar, akşam eğitim görecekler ve bunu her gün yapmaları lazım. Bu konuda disiplinli şekilde ömür boyu çalışmaları için program çalışmasını yaparak onların daha konforlu yaşamasını sağlamak amacımız. Köpeklerin zihni bilgisayar gibidir. İletişim kurup kontrol edilebilirler. Önemli olan onların ruh halini analiz edip, kurallara uygun şekilde davranışları sağlamak ve uygulamak. O köpek yavruluktan bu yaşına kadar hep dövüştürülmüş. Yaptığım şey bu saatten sonra kavga değil oyun ve sevgi vermek oldu. Şu anda zihnine kodladığımız şey sevgi, huzur, mutluluk" dedi.'AMACIMIZ KORKULARINI YENMEK'

Köpekleri teste tabi tuttuklarını belirten Tekin, "11 sorumuz var köpeğin davranışı ve psikolojisi hakkında. Test sonucuna göre bazı köpeklerin eğitimlerine devam etmek zorundayız belki 1 ay, 3 ay sürebilir, bazen de diyoruz ki 'biraz daha kalmalı'. Amacımız köpeklerin korkularını yenerek daha mutlu şekilde yaşamalarını sağlamak. Köpeklerle çalışmamız çok kolay, 20-30 dakika. Gün bazında söylersem 1 hafta sürer. Burada köpek sahiplenecek kişiler ya da dışarıda iletişim kuracak kişiler bu konuda ücretsiz eğitim, bilgi alacaklar ve daha sonra köpekleri ile beraber yaşamaya devam edecekler. Herkes elini taşın altına koyacak, sokak hayvanları için herkes sevgisini ortaya koyacak ve yardım edeceğiz. Her barınak böyle devam etmeli" diye konuştu.