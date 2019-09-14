Son Dakika Haberleri: Ömür boyu hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı
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Ömür boyu hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı

52 dakika önce

İstanbul'da 1997 yılında işlediği cinayet nedeniyle ömür boyu ve 16 yıl 8 ay hapis cezası aldıktan sonra firar ede hükümlü, infaz dedektifleri tarafından yakalandı.

Ömür boyu hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı, System.String[]

İstanbul'da 1997 yılında işlediği cinayet nedeniyle ömür boyu ve 16 yıl 8 ay hapis cezası aldıktan sonra firar ede hükümlü, infaz dedektifleri tarafından yakalandı.


Mustafa K., (45) iddiaya göre, 1997 yılında İstanbul'da 1997 yılında bir kişiyi öldürmek suçundan "kan gütme saikiyle adam öldürme" suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası aldı. Hükümlü, cezaevine girip 2015 yılında şartlı tahliye oldu. Ancak 2015 yılında bir olaya karıştığı için şartlı tahliyesini bozunca cezasının kalanını yatmak için hakkında yeniden yakalama kararı çıktı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri, tüm Türkiye'de aranan hükümlünün Adana'da olduğunu saptadı. Polis Yeşiloba Mahallesinde sanayi sitesinde olduğunu belirlediği şahsı, adrese baskın yaparak yakaladı. Hükümlü, emniyete getirilip işlemlerinin ardından adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü. - ADANA

İstanbul, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:35 Kaynak: İHA
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