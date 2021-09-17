Üye Girişi
ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENEN CİNAYET SANIKLARININ TAHLİYE TALEBİNE RET - Son Dakika

ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENEN CİNAYET SANIKLARININ TAHLİYE TALEBİNE RET

17.09.2021 10:57

BURSA'da, borç nedeniyle çıkan kavgada Aydın Aktaş'ı (53) öldürüp, 2 kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan Murat Beran (63) ve Cengiz Beran (50) ile tutuksuz sanık Kadir Beran'ın (35) yargılanmasına devam edildi.

BURSA'da, borç nedeniyle çıkan kavgada Aydın Aktaş'ı (53) öldürüp, 2 kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan Murat Beran (63) ve Cengiz Beran (50) ile tutuksuz sanık Kadir Beran'ın (35) yargılanmasına devam edildi. 'Kasten adam öldürmek' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından 3'er kez ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanıkların tahliye talebi, mahkeme heyetince reddedildi.

Kentte, 2019 yılında meydana gelen olayda; Aydın Aktaş, oğlu Kaan Aktaş ve arkadaşları ile kendisine 40 bin lira borcu olan Cengiz Beran'ın kayınpederi Murat Beran'a ait at yarışı oynanan bayiye gitti. İddiaya göre, Aydın Aktaş'ın, Murat Beran'a kafa atmasıyla taraflar arasında borç meselesinden kavga çıktı. Bunun üzerine Murat Beran ile Cengiz Beran, silahlarla birbirlerine ateş açtı. Aydın Aktaş, Kaan Aktaş ve Yusuf Gökçe yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aydın Aktaş, hayatını kaybetti. Silahlı kavga anı, güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan Murat Beran, oğlu Kadir Beran ve akrabası damat Cengiz Beran mahkemece tutuklandı. Sanıklar hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından 3'er kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıklardan Kadir Beran, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Aydın Aktaş'ın öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili davada yargılamaya dün devam edildi. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada tutuklu sanıklar Murat Beran ile Cengiz Beran, SEGBİS üzerinden savunma yaptı. 23 aydır tutuklu olduğunu söyleyen Murat Beran, "Hakim bey hastayım. 20 günde bir hastaneye yatırılıyorum. Mağdur oldum. Tahliyemi istiyorum" dedi. Cengiz Beran da tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

Sanıkların tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENEN CİNAYET SANIKLARININ TAHLİYE TALEBİNE RET
ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENEN CİNAYET SANIKLARININ TAHLİYE TALEBİNE RET
ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENEN CİNAYET SANIKLARININ TAHLİYE TALEBİNE RET
ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENEN CİNAYET SANIKLARININ TAHLİYE TALEBİNE RET
ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENEN CİNAYET SANIKLARININ TAHLİYE TALEBİNE RET
ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENEN CİNAYET SANIKLARININ TAHLİYE TALEBİNE RET
ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENEN CİNAYET SANIKLARININ TAHLİYE TALEBİNE RET
ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENEN CİNAYET SANIKLARININ TAHLİYE TALEBİNE RET
ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENEN CİNAYET SANIKLARININ TAHLİYE TALEBİNE RET

Mahkeme, Aydın, Bursa, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENEN CİNAYET SANIKLARININ TAHLİYE TALEBİNE RET - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

EYP'li saldırıda yara almayıp bir süre hayatını kaybeden asker, 19 ay sonra şehit sayıldı 12:52 EYP'li saldırıda yara almayıp bir süre hayatını kaybeden asker, 19 ay sonra şehit sayıldı Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım 12:40 Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım 12:26 Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım
Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş 12:12 Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı 12:06 Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim 11:44 Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim
Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak 11:19 Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek 10:54 Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek

Son Dakika Haberleri
12:57 Hırsızın akıl almaz planı pes dedirtti! Faturada gördüğü isimle kandırdığı küçük kızın telefonunu çalıp kaçtı
12:48 Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi
12:40 Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım
12:27 Ceza alan Marcao'dan muhteşem dönüş! Galatasaray'a ilaç oldu
12:25 Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım
12:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada
12:11 Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi
12:08 Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal
12:06 Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı
11:41 Galatasaray, İtalyan takımlarına Avrupa'da maç kaybetmiyor
Hırsızın akıl almaz planı pes dedirtti! Faturada gördüğü isimle kandırdığı küçük kızın telefonunu çalıp kaçtı Hırsızın akıl almaz planı pes dedirtti! Faturada gördüğü isimle kandırdığı küçük kızın telefonunu çalıp kaçtı         
12:58
Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi         
12:48
Ceza alan Marcao'dan muhteşem dönüş! Galatasaray'a ilaç oldu Ceza alan Marcao'dan muhteşem dönüş! Galatasaray'a ilaç oldu         
12:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada         
12:14
Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal         
12:08
Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada         
12:02
Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı         
11:23
Son Dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur Son Dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur         
11:16
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı         
10:03
Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı         
09:40
Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı         
08:47
Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü         
07:03
Dünya bu esrarengiz fotoğrafı konuşuyor! Kullanılmayan askeri hastanede hayalet görüldü Dünya bu esrarengiz fotoğrafı konuşuyor! Kullanılmayan askeri hastanede hayalet görüldü         
22:01
İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu         
19:54
Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor         
19:21
Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı         
19:02
Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak         
18:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 13:17:45. #1.12#
SON DAKİKA: ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENEN CİNAYET SANIKLARININ TAHLİYE TALEBİNE RET - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement