Son Dakika Haberleri: Ömür Gedik'in Kızı Gaziantep'te Yaşayacak

Ömür Gedik'in Kızı Gaziantep'te Yaşayacak

1 saat önce

Ünlü sanatçı, köşe yazarı ve TV Programcısı Ömür Gedik'in kızı Tayga Gedik ile Akınal ailesinin oğlu Mete Akınal, hafta sonu gerçekleşen düğünle dünya evine girdi.

Ömür Gedik'in Kızı Gaziantep'te Yaşayacak, System.String[]
Ünlü sanatçı, köşe yazarı ve TV Programcısı Ömür Gedik'in kızı Tayga Gedik ile Akınal ailesinin oğlu Mete Akınal, hafta sonu gerçekleşen düğünle dünya evine girdi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı ve çiftin mutluluğunu paylaştığı düğün sonrasında gelin ve damat, bir ömrü birlikte geçirecekleri ICONOVA'daki sıcak yuvalarına hareket etti. ICONOVA Site Yönetimi tarafından, blok girişinde küçük bir keman dinletisi ile karşılanan çiftin şaşkınlığı ve mutluluğu görülmeye değerdi. Renkli bir yaşama birlikte adım atmaları dileğiyle evlerinin girişini rengarenk balonlarla süsleyen ve hayatları boyunca hep tatlı anılar biriktirmeleri temennisiyle gelin ve damadı yuvalarına çikolata ile uğurlayan ICONOVA Site Yönetimi, Tayga & Mete Akınal çiftine ömür boyu mutluluklar diledi.

Böyle bir karşılama beklemediklerini, çok şaşırdıklarını, mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade eden çift, bu güzel jest için ICONOVA Site Yönetimi'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini dile getirdi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:49 Kaynak: İHA

TV, Ömür Gedik, Magazin
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