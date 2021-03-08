Ömür Gedik'ten 8 Mart'a özel şarkı! Tüm kadınlara armağan etti - Son Dakika

Ömür Gedik'ten 8 Mart'a özel şarkı! Tüm kadınlara armağan etti

08.03.2021 18:58

Ömür Gedik, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 'İyi Bak Bana' adlı bir şarkı hazırladı. Gedik şarkısı için "Kadına bir gün değil her zaman değer verilmeli. Şarkım tüm kadınlara armağan olsun" dedi.

Ömür Gedik, söz ve müziği Neşe Seçil Tokat'a ait olan 'İyi Bak Bana' adlı şarkıyı '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Youtube üzerinden dinleyicisiyle buluşturdu.

Eserin aranjesi Doğan Kospançalı imzasını taşıyan şarkısı için Gedik, "Ne yazık ki sayısı her geçen gün giderek artan kadına yönelik şiddet haberleri hepimizi çok üzüyor. Şiddetin hiçbir türlüsünü kabul edemiyorum. Konuyla ilgili yasal düzenlemelerin daha katı hale getirilmesini istiyorum. Kadına şiddetin, zulmün, tecavüzün, tacizin, ayrımcılığın ve eşitsizliğin olmadığı bir dünyanın hayali ile bu şarkımı tüm dünya kadınlarına armağan ediyorum" dedi.

Ömür Gedik'ten 8 Mart'a özel şarkı! Tüm kadınlara armağan etti

Kadınlar Günü, Ömür Gedik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ömür Gedik'ten 8 Mart'a özel şarkı! Tüm kadınlara armağan etti - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Altınlarını alıp harcadığı kişiye hiçbir şey olmamış gibi 'çay içme' teklifinde bulundu Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti Özcan Deniz'in yaralama suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor Samsun'da eski eşine şiddet uygulayan kocanın darp edildiği anın görüntüleri ortaya çıktı Aracında uyuşturucu madde bulunan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, serbest bırakıldı Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! Caner yüzünden Erol Bulut'la araları bozuldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti
Darbedilen kadının annesi, eski kocayı yalanladı: Tartışma 'alkol'den dolayı başladı Darbedilen kadının annesi, eski kocayı yalanladı: Tartışma 'alkol'den dolayı başladı         
18:33
Vaka sayılarının arttığı Tokat'ta belediye başkanı da koronavirüse yakalandı Vaka sayılarının arttığı Tokat'ta belediye başkanı da koronavirüse yakalandı         
18:28
Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı         
18:06
İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı başladı! Maçta ilk 11'ler belli oldu İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı başladı! Maçta ilk 11'ler belli oldu         
17:50
ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü         
17:16
Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin entübe edildi Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin entübe edildi         
16:56
Son Dakika! 11 şehit verdiğimiz kazayla ilgili ön rapor: Ani hava değişimiyle helikopter bulut içinde kaldı ve görüşü kaybetti Son Dakika! 11 şehit verdiğimiz kazayla ilgili ön rapor: Ani hava değişimiyle helikopter bulut içinde kaldı ve görüşü kaybetti         
15:59
Sesi duyan arkadaşları yardımına koştu ama yetmedi! Genç polis memuru karakolda kendi silahıyla intihar etti Sesi duyan arkadaşları yardımına koştu ama yetmedi! Genç polis memuru karakolda kendi silahıyla intihar etti         
15:06
Elon Musk, bir haftada 27 milyar dolar kaybetti Elon Musk, bir haftada 27 milyar dolar kaybetti         
14:33
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Ön siparişler alınmaya başlandı! Yerli elektrikli traktörde seri üretime geçiliyor Ön siparişler alınmaya başlandı! Yerli elektrikli traktörde seri üretime geçiliyor         
13:11
Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı         
11:23
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 19:12:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ömür Gedik'ten 8 Mart'a özel şarkı! Tüm kadınlara armağan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei