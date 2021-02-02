Ömür Gedik ve Spor İstanbul 'dan sokak hayvanlarına yuva - Son Dakika

Ömür Gedik ve Spor İstanbul 'dan sokak hayvanlarına yuva

02.02.2021 12:21
Ömür Gedik ve Spor İstanbul 'dan sokak hayvanlarına yuva, System.String[]

Spor İstanbul çalışanları ve gönüllüleri etkinliklerden artan malzemeleri kullanarak kış aylarında sokaktaki canlı dostlarımıza yuva olması amacıyla 32 adet kulübe inşa etti.

ÖMÜR GEDİK VE SPOR İSTANBUL'DAN SOKAK HAYVANLARINA YUVA

Örnek kulübenin yapımını Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ile sanatçı, yazar Ömür Gedik gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul, imza attığı etkinliklerle İstanbul'daki tüm canlıların hayatına dokunmaya devam ediyor. Hayvan gönüllüleri ile sporseverlerin bir araya geldiği Köpek Kulübesi etkinliğinde sokak köpekleri için kulübeler inşa edildi ve İstanbul'un farklı noktalarına dağıtıldı.

ETKİNLİKLERDEN ARTAN MALZEMELER KULLANILDI

Spor İstanbul çalışanları ve 41 İstanbul gönüllüsünün yer aldığı organizasyonda, etkinliklerden artan malzemeler kullanılarak soğuk kış aylarında sokaktaki can dostlarımız için barınaklar yapıldı. Uzman eğitmenlerin de yer aldığı Köpek Kulübesi etkinliğinde sokak hayvanlarına karşı farkındalığın artırılması ve sokak köpeklerine nasıl yardım edeceğini bilemeyen vatandaşların bilgilendirilmesi amaçlandı.

ÖMÜR GEDİK DE ETKİNLİĞE KATILDI

Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ve ünlü sanatçı, yazar Ömür Gedik'in örnek kulübeyi inşa ettiği etkinlikte toplam 32 kulübe yapılarak; Bakırköy, Zeytinburnu, Sarıyer ve Beykoz'da köpeklerin beslendiği alanlara bırakıldı.

İstanbul Gönüllüleri Hayvan Hakları İlçe Sözcüsü Pınar Satıoğlu'nun da katıldığı organizasyonda; İstanbul gönüllülerinden Köpek Davranış Uzmanı Gökçen Yücekaya katılımcılara, 'Köpeklerin nasıl beslenmesi gerektiği, sahipsiz dostlara nasıl yaklaşılması gerektiği, köpeklerin doğasında saldırıların nedeni ve korunma yöntemleri' gibi konular hakkında önemli bilgiler verdi.

Ömür Gedik ve Spor İstanbul 'dan sokak hayvanlarına yuva

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ömür Gedik, İstanbul, Köpek, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Magazin Ömür Gedik ve Spor İstanbul 'dan sokak hayvanlarına yuva - Son Dakika Magazin


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