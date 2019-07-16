Son Dakika Haberleri: "Ömür Göksel ile Bir Caz Gecesi" konseri
Son Dakika Güncel Haber

"Ömür Göksel ile Bir Caz Gecesi" konseri

5 saat önce

Türkiye'de pop müziğin olduğu kadar cazın da başarılı icracılarından Ömür Göksel, 26. İstanbul Caz Festivali kapsamında sanatseverlerle buluştu.

Türkiye'de pop müziğin olduğu kadar cazın da başarılı icracılarından Ömür Göksel, 26. İstanbul Caz Festivali kapsamında sanatseverlerle buluştu.
Uniq Hall Sahnesi'ndeki konserde "crooner" (erkek caz sanatçısı) geleneğinin Türkiye'deki en başarılı temsilcilerinden Ömür Göksel, Nat King Cole ve Frank Sinatra gibi isimlerin klasikleşmiş eserlerini seslendirdi.
Göksel, kendisini dinlemeye gelen sanatseverlere teşekkür ederek, "Ne güzel burada sizinle beraber olmak. 57 yıldır sahnelerdeyim, sahnenin tozunu yuttum. 77 yaşımdayım ama 76 gösteriyorum. Gençlik doğanın eseridir ama yaşlılık da sanat eseridir." diyerek izleyicileri güldürdü.
Festivalde bu yıl Yaşam Boyu Başarı Ödülü'yle de onurlandırılan Ömür Göksel'e piyanoda Uraz Kıvaner, saksafonda Engin Recepoğulları'nın yanı sıra TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası üyeleri Ozan Musluoğlu basgitarda, Ferit Odman ise davulda eşlik etti.
15 yaşındaki genç piyanist sahne aldı
Konserde ayrıca caz sanatçısı Ömür Göksel'den önce, 2004 doğumlu genç ve yıldız piyanist Hakan Başar sahne aldı.
Davulda Ferit Odman ve basgitarda Halil Çağlar Serin'in eşlik ettiği Hakan Başar, "On Top of the Roof" isimli ilk albümünü İngiltere'de yayınlamaya hazırlanıyor.
İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump: Türkiye 100'den fazla F-35 sipariş etti ama daha fazlasını alamaz "Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'da böyle görüntülendi 71. Emmy Ödülleri 2019 adayları belli oldu ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 04:18:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Ömür Göksel ile Bir Caz Gecesi" konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]