İstanbul'un Kartal ilçesinde çalıştığı sağlık merkezinde hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren katil zanlısı Rahmi Uygun adliyeye sevk edildi. Topselvi Mahallesi Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla öldürdükten sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Rahmi Uygun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden polis eşliğinde çıkarılan zanlı, Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.
Rahmi Uygun'un 2009 yılında da ablasını kaçıran eniştesini vurduğu ve adam öldürmeye teşebbüsten 10 yıl hapis yattığı öğrenildi.
Uygun emniyette verdiği ilk ifadesinde "İnternet üzerinden bir program aracılığıyla 2 yıl önce tanışmıştık. Bir yıl önce ayrıldık. Ona ben cezaevine gireceğim için ailemden kalan paradan 187 bin lira borç para vermiştim. Geri isteyince vermek istemedi. Kendimi kaybettim" dedi.
Öte yandan Ömür hemşirenin ölmeden dakikalar önce yaptığı sosyal medya paylaşımı da ortaya çıktı. Son paylaşımında "İnsan beklentisi kadar mutludur. Formül sıfır beklenti sonsuz mutluluk" yazdığı görüldü.
Şüpheli Rahmi Uygun, dün Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezinin önünde bir süre konuştuğu hemşire Ömür Erez'e, içeriye girdikten sonra silahla ateş etmiş, daha sonra kaçmıştı. Ağır yaralanan Erez, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilikten suç kaydı bulunan zanlı, Bağcılar ilçesinde yakalanmıştı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur - Son Dakika