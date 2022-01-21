Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur - Son Dakika

İstanbul'un Kartal ilçesinde çalıştığı sağlık merkezinde hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren katil zanlısı Rahmi Uygun adliyeye sevk edildi. Topselvi Mahallesi Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla öldürdükten sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Rahmi Uygun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden polis eşliğinde çıkarılan zanlı, Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.

ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN 10 YIL HAPİS YATMIŞ

Rahmi Uygun'un 2009 yılında da ablasını kaçıran eniştesini vurduğu ve adam öldürmeye teşebbüsten 10 yıl hapis yattığı öğrenildi.

"187 BİN LİRA BORÇ PARA VERMİŞTİM, GERİ VERMEK İSTEMEDİ"

Uygun emniyette verdiği ilk ifadesinde "İnternet üzerinden bir program aracılığıyla 2 yıl önce tanışmıştık. Bir yıl önce ayrıldık. Ona ben cezaevine gireceğim için ailemden kalan paradan 187 bin lira borç para vermiştim. Geri isteyince vermek istemedi. Kendimi kaybettim" dedi.

ÖLMEDEN DAKİKALAR ÖNCE YAPTIĞI PAYLAŞIM ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ömür hemşirenin ölmeden dakikalar önce yaptığı sosyal medya paylaşımı da ortaya çıktı. Son paylaşımında "İnsan beklentisi kadar mutludur. Formül sıfır beklenti sonsuz mutluluk" yazdığı görüldü.