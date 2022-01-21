Ömür hemşireyi öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kartal'da hemşire Ömür Erez'i silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun, "tasarlayarak öldürme" suçundan, Uygun'u olay yerine götüren Musa T. ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklandı.

Kartal'da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i(34) silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun (39) ve birlikte olay yerine gittikleri tespit edilen Musa T. (38) gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki sorgularının ardından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Şüpheli Rahmi Uygun ifadesinde, Ömür Erez ile 2 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştıklarını söyleyerek, "2021 yılı Şubat ayında cezaevine girmeden önce biriktirmiş olduğum 187 bin lirayı Ömür'e verdim. Kendisiyle evleneceğimizi düşündüğümden ev alması için bu parayı kendisine verdim. Daha sonra cezaevinden tahliye oldum. Ben tahliye olduktan sonra Ömür bana soğuk davranmaya başladı. Zamanla aramız bozuldu" dedi.

Olay günü Ömür Erez'den verdiği parayı geri istediğini anlatan şüpheli, "Veremeyeceğini daha sonra ödeyeceğini söyledi. Kendisiyle aile sağlığı merkezinde konuşurken arka tarafımda bulunan şahıs elini beline götürünce bir anda panikledim. Ömür'ün yanına gittim, yere düşünce silahla kafasına 2-3 el ateş ettim. Buraya gittiğimde kendisini öldürme niyetim yoktu. Olaylar bir anda gelişti. Panikleyerek kendisine ateşe ettim" diye konuştu.

Olay yerine beraber gittiği Musa T. ile önceki gün tanıştığını ve olaydan haberdar olmadığını öne sürdü. İfade işlemleri tamamlanan Şüpheli Rahmi Uygun, Anadolu 1. Sulh ceza hakimliğince, "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı. Uygun'u olay yerine götüren şüpheli Musa T. ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Gamze Erdemir/ İHA)