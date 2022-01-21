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Ömür hemşireyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Ömür hemşireyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

21.01.2022 15:14

Ömür hemşireyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi Eniştesini ağır yaralamaktan cezaevinde yatmış Hemşire internet üzerinden tanışmışlar Kartal'da aile sağlığı merkezinde görevli hemşireyi başından vurarak öldüren şüpheli Rahmi Uygun emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ömür hemşireyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Eniştesini ağır yaralamaktan cezaevinde yatmış

Hemşire internet üzerinden tanışmışlar

İSTANBUL - Kartal'da aile sağlığı merkezinde görevli hemşireyi başından vurarak öldüren şüpheli Rahmi Uygun emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ömür Erez ile internet üzerinden tanıştığı öğrenildiği zanlının daha öncede ağır yalamadan cezaevinde yattığı öğrenildi.

Kartal'da Yunus Mahallesi Topselvi 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde dün saat 13.45 sıralarında yaşanan olayda, aile sağlık merkezine elinde silahla gelen Rahmi Uygun, burada çalışan Ömür Erez isimli hemşireyi silahla başından vurmuştu. Yaralı kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetmişti. 32 yaşındaki Rahmi Uygun 2 saat sonra Bağcılar'da polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Bugün emniyette işlemleri biten zanlı adliyeye sevk edildi.

Cinayetin detayları ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre, zanlının Esenler Otogarı'na gidip Yücel Ö. isimli bir şahısla buluştuğu ve birlikte Bağcılar'a başa bir kişinin yanına gittikleri öğrenildi. Şahıslar burada bir süre oturduktan sonra zanlı karşıya geçmesi gerektiğini söyleyerek gitmek istediğini belirtti. Zanlı birlikte oturduğu Musa isimli kişinin de "ben seni bırakırım" diyerek, kiralık araçla olayın işlendiği yerin önüne geldiği öğrenildi. Olaydan sonra zanlının, arkadaşıyla birlikte aile merkezinin önünden uzaklaştıkları ortaya çıktı. Musa denilen kişinin olaydan habersiz olduğu iddia edilirken, bir çok suçtan kaydı olan şüphelinin eniştesini ağır yaralamadan cezaevinde yattığı da öğrenildi.

Ömür hemşireyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Ömür hemşireyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

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Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ömür hemşireyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ömür hemşireyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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