Ömüray Özdemiroğlu'ndan eski eşi Gürol Güngör'e dava: Çocuk büyüdü nafakayı arttır - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ömüray Özdemiroğlu'ndan eski eşi Gürol Güngör'e dava: Çocuk büyüdü nafakayı arttır - Son Dakika Magazin

Ömüray Özdemiroğlu'ndan eski eşi Gürol Güngör'e dava: Çocuk büyüdü nafakayı arttır

6 saat önce

Özdemiroğlu, İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, nafakayı çocuğu için istediğini belirtti: "Boşanma davasında mahkeme, Gürol Güngör'ün çocuk için iştirak nafakası ödememesine karar verdi.

Ömüray Özdemiroğlu'ndan eski eşi Gürol Güngör'e dava: Çocuk büyüdü nafakayı arttır, System.String[]

Özdemiroğlu, İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, nafakayı çocuğu için istediğini belirtti: "Boşanma davasında mahkeme, Gürol Güngör'ün çocuk için iştirak nafakası ödememesine karar verdi. Ancak ilerleyen dönemlerde çocuğun masrafları arttı. Çocuk liseye gitmektedir ve zaruri ihtiyaçları artmıştır."

İstanbul Aile Mahkemesi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:40 
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