Omurga hasarlarının tedavisi için dayanıklı vida ürettiler - Son Dakika
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Omurga hasarlarının tedavisi için dayanıklı vida ürettiler

6 saat önce

Antalya ve Burdur'dan 5 bilim insanı, omurga zedelenmelerinde ya da kalıtsal hastalıkların tedavisinde kullanılan ancak belli bir zaman sonra işlevini yitirdiği gerekçesiyle cerrahi müdahaleyle değiştirilmek zorunda kalınan vidaların daha güçlü ve sağlıklı modelini üretti.

Antalya ve Burdur'dan 5 bilim insanı, omurga zedelenmelerinde ya da kalıtsal hastalıkların tedavisinde kullanılan ancak belli bir zaman sonra işlevini yitirdiği gerekçesiyle cerrahi müdahaleyle değiştirilmek zorunda kalınan vidaların daha güçlü ve sağlıklı modelini üretti.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Afşin Güngör, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Çakın, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Araştırma Görevlisi Dr. Hasan Özdoğan, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Onur Karaman ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yiğit Ali Üncü, proje için bir araya geldi.

Farklı önerilerin ortaya çıktığı fikir alışverişinde Çakın'ın, omurga tedavisinde kullanılan vidaların, bir müddet sonra işlevini yitirdiğini, cerrahi işlemle tekrar değiştirilmesi gerektiğini ve bu durumun hastanın sağlığını olumsuz etkilediğini belirtmesi üzerine, bu konuda çalışma yapıldı.

Yaklaşık 6 aylık çalışma sonunda yeni nesil nano malzeme tabanlı biyo uyumlu pedikül vida geliştirildi.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (ANSİAD) düzenlediği 7. İş Fikri Yarışması'nda "Yeni Nesil Nano Malzeme Tabanlı Biyo Uyumlu Pedikül Vida Üretimi" projesi birinci oldu.

"Hastaları ikinci cerrahiden kurtaracak bir ürün"

Çakın, AA muhabirine, omurga bozuklukları, travmatik kırıklar ve deformiteleri tedavi etmek için pedikül vida kullanıldığını hatırlattı.

Cerrahide kullanılan vidalarda dayanıklılık değerinin yüksek olma özelliği arandığını vurgulayan Çakın, şöyle devam etti:

"Omurga hasarlarında kullandığımız vidalarda en sık karşılaşılan problemler, gevşemesi ve kırılmasıdır. Kırılma ve gevşemeler genellikle kaynamama, vücudu sol, sağ şeklinde ortadan ayıran düzlemin çöküşü ve ağrılı kamburluğa yol açmaktadır. Vida deforme olduğunda, kırıldığında değiştirilmesi gereklidir. Üzerinde çalıştığımız yeni nesil pedikül vidalarda üstün fizikokimyasal özelliklere sahip karbon temelli malzemeler kullanıldı. Yüksek mekanik dayanım ve korozyon direnci gibi üstün özellikleriyle öne çıkan yeni nesil pedikül vida ürettik."

Dr. Onur Karaman da vidaların vücut içindeki ömrünü uzatarak, hastalara daha iyi yaşam sağlayabileceklerini aktardı.

Bu vidaların beyin cerrahi, omurga zedelenmeleri ya da kalıtsal hastalıkların düzeltilmesinde kullanabildiğini belirten Karaman, "Yaşı ilerleyen hastalarda ikinci bir cerrahi, hayati risk doğurabiliyor. Pedikül vidaların güçlendirilmesi hastalara daha uzun, daha kaliteli, tekrar edilmeyen bir cerrahi işlem sağlıyor." dedi.

Karaman, vidalarda uyguladıkları yöntemin ilerleyen süreçte platinler ve implant malzemelerde de kullanılması yönünde çalışma yapacaklarını söyledi.

"Patent başvurusu için hazırlıklar sürüyor"

Dekan Prof. Dr. Afşin Güngör, farklı fakültelerden oluşan ekibin güzel bir proje ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Bu projeyle, 10 yılda bir değiştirilmesi gereken vidaların daha da güçlendirilerek bir daha vücuttan çıkarılmayacak hale getirildiğini vurgulayan Güngör, şunları kaydetti:

"Böylece hastalara sürekli müdahale edilmeyecek ve daha konforlu bir yaşam sürecekler. İlk ürün Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kullanılacak. Testlerini yaptık, oldukça başarılı sonuçlar aldık. Şu anda her şey olumlu. Ürünün patent başvurusu için hazırlıklar sürüyor. Seri üretim için patenti aldıktan sonra kurumlarla ya da firmalarla görüşeceğiz. Farklı girişimcilik mekanizmaları üzerinden kendimiz de üretmeye çalışabiliriz. Ülkemizin bu konuda güzel teşvikleri var, bunları da değerlendirebiliriz."

Güngör, faydalı ve yerli bir ürünü piyasaya sunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Omurga hasarlarının tedavisi için dayanıklı vida ürettiler

Karaman, Antalya, Burdur, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:31 Kaynak: AA
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