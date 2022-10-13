'Omurgalı türlerin popülasyonu yüzde 69 azaldı'

DÜNYA Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Londra Zooloji Derneği'nin (ZSL) hazırladığı Yaşayan Gezegen 2022 Raporu'nda, 50 yıldan kısa sürede omurgalı türlerin popülasyonunda yüzde 69'luk keskin düşüş görüldüğü açıklandı. İki yılda bir yayımlanan seri, ortalama insan ömründen kısa bir sürede omurgalı yaban türlerinin popülasyonunun azalışını ortaya koydu.

Doğanın sağlığını 50 yıla yakın süredir takip eden Yaşayan Gezegen Endeksi, dünya genelinde memeli, çift yaşamlı, balık, sürüngen ve kuş popülasyonlarını izleyen bir erken uyarı sistemi vazifesi görüyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Londra Zooloji Derneği'nin (ZSL) hazırladığı, bugüne kadarki en kapsamlı bulguları içeren Yaşayan Gezegen 2022 Raporu'nda, 1970 ve 2018 yılları arasında dünya genelinde izlenen türlerin popülasyonlarında yüzde 69 oranında keskin bir düşüş yaşandığını gösteriyor. Bölge bazında en büyük düşüşün yaşandığı yer yüzde 94 ile Latin Amerika olurken, küresel ölçekte en büyük düşüş yüzde 83 ile tatlı su habitatlarındaki türlerde görüldü.