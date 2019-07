Omuriliğindeki tümörle yaşam mücadelesi veren Ayaz bebek ameliyat oldu

Omuriliğindeki tümörle yaşam mücadelesi veren Ayaz bebek ameliyat olduBaba Murat Balcı "Çok mutluyum şu anda, anlatamam, kelimelerle ifade edemem. Belki yalnız kalsaydık, buralara gelemeyebilirdik. Omuz attılar, düşeceğimiz yerde tuttular kaldırdılar. Hepsinden Allah binlerce kez razı olsun. Oğlum başarılı bir ameliyat geçirdi" Anne Nida Balcı:"Ben nasıl toprağın altına koyarım diye düşünüyordu, dayandı Ateş Ayazım"İZMİR - İzmir 'de omuriliğindeki tümörle yaşam mücadelesi veren ve sanatçı Haluk Levent 'in yanı sıra birçok kişinin destek verdiği Ateş Ayaz ameliyat oldu. Başarılı bir ameliyat geçiren Ateş bebeğin anne ve babası, mutluluklarını kelimelerle anlatmakta güçlük çekti.İzmir'de yaşayan Nida ve Murat Balcı çiftinin oğulları Ateş Ayaz (2,5), daha önce koşup oynarken omuriliğindeki 14 santimlik tümör nedeniyle elleri ile ayaklarını kullanamaz hale geldi. 29 Mayıs günü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tetkikleri yapılan minik Ayaz için, ameliyat riskli bulundu. Tümörün bulunduğu yer sebebiyle ameliyatın riskli ve pahalı olduğunu öğrendiklerini söyleyen Balcı ailesi, yetkililere seslenerek yardım istemişti. Çiftin yardım çağrısına gerek sosyal medyadan gerekse sanatçı Haluk Levent'ten gelen desteğin yanı sıra devlet yetkilileri de harekete geçti.Bugün İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata giren Ateş bebek, 5 saat süren operasyonun ardından yoğun bakıma alındı. Başarılı bir ameliyat geçiren Ateş Ayaz'ın ailesi, evlatlarının sağlık durumunun iyi olduğunu duyunca büyük mutluluk yaşadı."Oğlun başarılı bir ameliyat geçirdi"Oğlunun başarılı bir ameliyat geçirdiğini anlatan baba Murat Balcı, "Bugün doktorumuz tarafından ameliyatı gerçekleştirildi ve bize başarılı bir ameliyat olduğunu söyledi. Biz bir sürü profesöre gittik, çocuğun ameliyat masasında kalabileceği, en fazla 6 ay yaşayabileceği söylendiği zamanlarda doktorumuz bu sorumluluğu aldı. Öncelikle kendisinden Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz, iyi bir ameliyat süreci geçirdi. Bundan sonraki süreçleri, kendini toparlaması bizim için daha kolay geçecek. Çok mutluyum şu anda, anlatamam, kelimelerle ifade edemem. Allah herkesten razı olsun. Devreye giren devlet yetkililerimizden, gerek sosyal medya gerek görsel medyadan destek olan herkesten Allah razı olsun. Destek oldular, yalnız bırakmadılar. Belki yalnız kalsaydık, buralara gelemeyebilirdik. Omuz attılar, düşeceğimiz yerde tuttular kaldırdılar. Hepsinden Allah binlerce kez razı olsun. Oğlum başarılı bir ameliyat geçirdi. Bundan sonraki süreçe, daha pozitif ve daha umutlu olarak bakacağız" diye konuştu."Haluk Levent'e ve herkese çok teşekkür ediyorum"Haberi alınca yaşadığı duyguların tarifsiz olduğunu ifade eden anne Nida Balcı ise, "Yarım saat öncesine kadar tarif edilemez duygular içerisindeydik. Aslında umutsuzduk ama umudumuzu yitirmemeye çalıştık. Bir telefon geldi doktorumuzdan ve ameliyatın umduğundan daha iyi geçtiğini söyledi. Şu an yoğun bakıma alacaklar. Yine son bilgileri doktorumuzdan alacağız ama en azından ilk adımımızı attık. Ameliyattan çıktı, dayandı Ateş Ayaz'ım. O yüzden şimdi tarif edilemeyecek duygular içerisindeyim. Allah herkesten çok razı olsun, bize yardımcı olan, dualarıyla yanımızda olan herkesten çok razı olsun. O kadar heyecanlıyım ki ne diyeceğimi bilemiyorum ama dayandı çocuğum. İnşallah bundan sonraki süreçte de güzel şeyler göreceğiz" dedi.Nida Balcı, Haluk Levent gibi kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek, yanlarında oldukları için çok şanslı olduklarını söyledi."Ben nasıl toprağın altına koyarım diye düşünüyordum"Hastalığın teşhisinden bugüne zorlu bir süreç geçirdiklerini dile getiren Anne Balcı, "Çok zor bir süreçti. Hep 'Ben nasıl toprağın altına koyarım' düşüncesi vardı. Ama umudumu da yitirmemeye çalıştım. Çünkü bize umut veren doktorumuz da vardı. Güzel şeyler de söyleyen doktorumuz vardı. Risklerin hepsini söyledi bize ve Ateş bunları kabul ederek ameliyata girdi. Ama dayandı bebeğim. İnşallah bundan sonrası için daha güzel şeyler olacak" dedi."Anne ve babalar umutlarını yitirmesinler"Evlatlarının sağlığı için mücadele eden anne ve babalara da tavsiyelerde bulunan anne Nida Balcı, "Umutlarını yitirmesinler. Çünkü çocuklar gerçekten anne ve babadan güç alıyor, hissediyor. Biz yoğun bakımda her yanına gittiğimizde, o her ne kadar uyuyor gibi olsa da tepkilerini anlıyordum. O bizi duyuyordu ve biz de hep güç vermeye çalıştık. Gerçekten de işe yaradığını düşünüyorum. Umudumuzu kaybetmemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.