Omurlarındaki yumru nedeniyle felç riski bulunan Nur bebek yardım bekliyor - İDLİB - Son Dakika

Omurlarındaki yumru nedeniyle felç riski bulunan Nur bebek yardım bekliyor - İDLİB

14.10.2020 11:31

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde doğuştan "Ayrık omurga hastalığı" (Spina Bifida) olarak bilinen rahatsızlığı bulunan 5 aylık Nur bebek, tedavi için yardım bekliyor.

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde doğuştan "Ayrık omurga hastalığı" (Spina Bifida) olarak bilinen rahatsızlığı bulunan 5 aylık Nur bebek, tedavi için yardım bekliyor.

Minik Nur, doğuştan açık kalan omurlarının arasından sırtında çıkan bir yumru nedeniyle hareket etme güçlüğü yaşıyor.

Tedavi edilmediği taktirde kısmi felç, yürüme, bağırsak ve mesane problemleri, skolyoz gibi birçok soruna neden olabilecek hastalığı için Nur'un ailesinin tek istediği, kızlarının tedavi olması.

Hama kırsalından Beşşar Esed rejiminin yoğun saldırılarından kaçarak Türkiye sınırı yakınlarındaki Keziye Kampı'na sığınan Sattouf ailesi, imkansızlıklar içinde kızlarını tedavi ettirmeye çalışıyor.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle de yeterince beslenemeyerek hızla kilo kaybeden Minik Nur, farklı hastalıklara da yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

"Çocuğuma süt bulmakta zorlanıyorum"

Nur'un Annesi Fatme el-Sattouf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının gözünün önünde eridiğini ve durumunun her geçen gün daha da kötüye gittiğini söyledi.

Çok sayıda doktora başvurduğunu anlatan anne el-Sattouf, "Evladımın durumunun düzelmesi için her yolu denedik. Doktorlar burada (İdlib'de) tedavi imkanı olmadığını söyledi. Kızım, yaşamla ölüm arasında. Geç kalınan her gün durumu daha da ağırlaşıyor ve ölüme daha çok yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

Anne Sattouf, savaş nedeniyle eşinin iş bulamadığını vurgulayarak, "Çocuğuma süt bulmakta zorlanıyorum. Buradan Türk hükümetine ve insani yardım kuruluşlarına sesleniyorum; kızımın durumu kötüye gidiyor. Allah için bize yardımcı olun." diye konuştu.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Omurlarındaki yumru nedeniyle felç riski bulunan Nur bebek yardım bekliyor - İDLİB
Omurlarındaki yumru nedeniyle felç riski bulunan Nur bebek yardım bekliyor - İDLİB
Omurlarındaki yumru nedeniyle felç riski bulunan Nur bebek yardım bekliyor - İDLİB
Omurlarındaki yumru nedeniyle felç riski bulunan Nur bebek yardım bekliyor - İDLİB

Türkiye, Suriye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Omurlarındaki yumru nedeniyle felç riski bulunan Nur bebek yardım bekliyor - İDLİB - Son Dakika

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