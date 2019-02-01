Omüsuvam'ın Hedefi Kalp ve Akciğer Nakli Yapmak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
(OMÜ) Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUVAM) Müdürü Prof. Dr. Recep Sancak, kalp ve akciğer nakli yapan bir merkez olmayı hedeflediklerini belirtti.
Sancak, gazetecilere yaptığı açıklamada OMÜSUVAM olarak, son yıllarda en büyük atılımın organ nakilleri üzerine olduğunu söyledi.
Son bir ay içinde 5 karaciğer nakli gerçekleştirdiklerini belirten Sancak, şunları kaydetti:
"Karaciğer nakillerindeki başarı grafiğimiz oldukça yüksek. Böbrek nakillerinde ise dünya standartlarında başarılı nakiller gerçekleştiriyoruz. Yılda yaklaşık 100 böbrek nakli yapıyoruz. Kemik iliği nakillerinde ise erişkin ve çocuk hastanesi olarak büyük hizmet sunmaktayız. Kornea nakilleri 3 yıldan beri devam ediyor. Hedefimiz kalp ve akciğer transplantasyonudur. Hastanemizde son yıllarda yapılan atılımların en büyüğü organ nakilleri üzerine yapılmıştır."
Sancak, sağlık turizminde atılım yaparak komşu ve diğer ülkelere sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmayı hedeflediklerine aktardı.
OMÜSUVAM Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk
Özalcı da organ nakilleri ile insanlara hayatlarında ikinci kez yaşama fırsatı sunulduğunu, bu nedenle organ bağışlarının büyük önem taşıdığını vurguladı.
Dr. Öğretim Üyesi Kağan Karabulut
ise gerçekleştirdikleri karaciğer nakilleriyle bölgede önemli bir açığı kapattıklarını dile getirdi.