Son Dakika Haberleri: 'Omuz atma' kavgasında, araya giren genç bıçaklandı

'Omuz atma' kavgasında, araya giren genç bıçaklandı

2 saat önce

SAMSUN'da, 'omuz atma' nedeniyle çıkan kavgayı ayırmak için araya giren Taha Murat B. (26), sağ bacağından bıçaklanarak yaralandı.

'Omuz atma' kavgasında, araya giren genç bıçaklandı, System.String[]
SAMSUN'da, 'omuz atma' nedeniyle çıkan kavgayı ayırmak için araya giren Taha Murat B. (26), sağ bacağından bıçaklanarak yaralandı.  
Olay, saat 21.30 sıralarında İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan K. (19) ile ismi henüz bilinmeyen kişi arasında 'omuz atma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Taha Murat B., arkadaşını kavgadan çıkarmak için araya girdi. Bu sırada Oğuzhan K., yanındaki bıçakla Taha Murat B.'yi sağ bacağından yaraladı. Yaralı Taha Murat B., kanlar içerisinde yere yığılırken, Oğuzhan K. ve arkadaşları ara sokaklara kaçarak uzaklaştı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Taha Murat B., Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili cinayet bürosu ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.


Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:23 Kaynak: DHA
İstiklal Caddesi, İlkadım, Güncel
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