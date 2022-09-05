Omuz atma kavgasında engelli şahsı öldürdüler - Son Dakika
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Omuz atma kavgasında engelli şahsı öldürdüler

05.09.2022 22:53

Omuz atma kavgasında engelli şahsı öldürdülerADANA Adana'da omuz atma nedeniyle çıkan kavgada engelli şahsı öldürdükleri öne sürülen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Omuz atma kavgasında engelli şahsı öldürdüler

ADANA Adana'da omuz atma nedeniyle çıkan kavgada engelli şahsı öldürdükleri öne sürülen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 26 Temmuz günü saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Mutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Şakir Arım ile Mithat Arım (42), ağabeyleri Cahit Arım'ın evinde yemek yedikten sonra kıraathaneye gitmek için dışarı çıktı. Arım kardeşler sokakta yürürken Şakir Arım, karşılarından gelen Ali Yalçın ile çarpıştı. Telefonu yere düşen Yalçın'ın, "Bana nasıl omuz atarsın" demesi üzerine tartışma çıktı. Sokaktaki sesleri duyan Yalçın'ın arkadaşları Akın Emerci ile Kerem Y.'nin de gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Yalçın ile Emerci'nin darp ettiği yüzde 50 zihinsel engelli Şakir Arım, düşerek başını asfalta çarptı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Şakir Arım ise ağabeyleri tarafından Balcalı Hastanesi'ne götürüldü.

Hayati tehlike kaydıyla tedaviye alınan Arım, 24 Ağustos günü doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen şüpheliler, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ali Yalçın, ifadesinde, "Bana omuz attı, ben de uyardım. Sonra küfrettiler ve kavga çıktı. O sırada yere düşüp, kafasını çarptı. Bilinçli yapmadık" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Yalçın ile Akın Emerci çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Kerem Y. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

Adana Yüregir, Ali Yalçın, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Omuz atma kavgasında engelli şahsı öldürdüler - Son Dakika

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