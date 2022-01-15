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Omuz atma tartışması kanlı bitti! Döve döve metrelerce sürüklediği genci silahla vurdu - Son Dakika

Omuz atma tartışması kanlı bitti! Döve döve metrelerce sürüklediği genci silahla vurdu

15.01.2022 11:07

Kağıthane'de iki şahıs, omuz atma meselesi nedeniyle tartıştıkları gençleri önce metrelerce darbederek sürüklediler daha sonra da tabancayla vurdu. Silahlı kavga anları kameralara yansırken, saldırganlar polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 03.15 sıralarında meydana gelen olayda, İzzet S. ile arkadaşı Mikdat Ç. cadde üzerinde yürümeye başladı. O esnada karşı taraftan gelen Zeki A. ve Talha T. ile 'omuz atma' meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan iki taraf, kısa sürede kavgaya tutuşunca ortalık karıştı.

DÖVE DÖVE METRELERCE SÜRÜKLEDİLER

Kavga sırasında Talha T., İzzet S.'yi darbederek metrelerce sürükledi. İzzet S., Talha T.'den kurtulmaya çalışsa da bir süre başarılı olamadı. Kavga sırasında Zeki A. ise darp ettiği Mikdat Ç.'yi yanında getirdiği tabancayla ayağından vurup, arkadaşının yanına doğru gitti. Elindeki tabancayla tehditler savuran Zeki A., Talha T.'nın darp ettiği İzzet A.'yı da bacağından vurarak olay yerinden kaçtı.

KAMERALAR SAYESİNDE YAKALANDILAR

Olayı ardından vatandaşların ihbarı üzerine ola yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında bacaklarından vurulan İzzet S. ve Mikdat Ç. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeki A.'yı ve Talha T.'yi olayda kullanılan silahla birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan Zeki A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Talha T. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Kağıthane, Selim, Polis, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Omuz atma tartışması kanlı bitti! Döve döve metrelerce sürüklediği genci silahla vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Omuz atma tartışması kanlı bitti! Döve döve metrelerce sürüklediği genci silahla vurdu - Son Dakika
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