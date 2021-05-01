OMUZ ATMA TARTIŞMASINDA BIÇAKLANAN İSMAİL HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

OMUZ ATMA TARTIŞMASINDA BIÇAKLANAN İSMAİL HAYATINI KAYBETTİ

01.05.2021 14:22

KÜTAHYA'da omuz atma meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan İsmail Emeksiz (17), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KÜTAHYA'da omuz atma meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan İsmail Emeksiz (17), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerince Emeksiz'i bıçakladığı tespit edilerek yakalanan katil zanlısı İlkay M. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen 29 Nisan günü Atatürk Bulvarında meydana geldi. Kaldırımda yürürken omuz atma yüzünden iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada İlkay M., yanında taşıdığı bıçakla İsmail Emeksiz'e saldırarak göğsünden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Yaralı gence ilk müdahaleyi tesadüfen olay yerinden geçen Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 12'nci sınıf öğrencisi İrem Şahin yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İsmail Emeksiz ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan Emeksiz, yoğunda bakım servisinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturma kapsamında kaçan şüphelinin İlkay M. (18) ile yanındakilerin ise S.Ö. (17), M.E.K. (17) ile M.A.G. (17) olduğunu belirledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden katil zanlısı İlkay M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

OMUZ ATMA TARTIŞMASINDA BIÇAKLANAN İSMAİL HAYATINI KAYBETTİ
OMUZ ATMA TARTIŞMASINDA BIÇAKLANAN İSMAİL HAYATINI KAYBETTİ
OMUZ ATMA TARTIŞMASINDA BIÇAKLANAN İSMAİL HAYATINI KAYBETTİ
OMUZ ATMA TARTIŞMASINDA BIÇAKLANAN İSMAİL HAYATINI KAYBETTİ

Kütahya, kavga, Nisan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OMUZ ATMA TARTIŞMASINDA BIÇAKLANAN İSMAİL HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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