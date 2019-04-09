Son Dakika Haberleri: Omuz Omuza' Futbol Turnuvası Başladı

Omuz Omuza' Futbol Turnuvası Başladı

1 saat önce

Akademi Liseler Arası Omuz Omuza Futbol Turnuvası'nın üçüncüsü Gebze ve Dr. Sadık Ahmet Akademi Lise takımlarının başlama vuruşu ile başladı.

Omuz Omuza' Futbol Turnuvası Başladı, System.String[]
Akademi Liseler Arası Omuz Omuza Futbol Turnuvası'nın üçüncüsü Gebze ve Dr. Sadık Ahmet Akademi Lise takımlarının başlama vuruşu ile başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bünyesinde faaliyet gösteren Akademi Lise öğrencileri için "Omuz Omuza Futbol Turnuvası" düzenledi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuva çerçevesinde maçlar oynanmaya başladı. 18 takımın yer aldığı turnuvada ise öğrenciler tarafından hazırlanan anlamlı pankartlar beğeni kazandı. "Kardeşlik" duygusunun ön plana çıkartılmasının hedeflendiği turnuvada en çok beğeni alan soysal mesajın sahibi olan takıma büyük ödül verilecek. Bunun yanı sıra turnuvada yardımseverliği vurgulamak için en çok asist yapan öğrenciye de ödül verilecek. Turnuvanın finali 16 Nisan tarihinde oynanacak. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:17 Kaynak: İHA

Sadık Ahmet, Gebze, Futbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bebeği Apartman Boşluğuna Atan Liseli Anneye Müebbet İstemi Fatih Terim'den Drogba'ya Afrika Yetkisi Arjantin Teknik Direktörü Scaloni, Trafik Kazası Geçirdi! Uğur Boral: Aziz Yıldırım'ın Bana Anlattıklarını Söylersem Olay Olur
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 15:14:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Omuz Omuza' Futbol Turnuvası Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]