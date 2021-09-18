Üye Girişi
Omuzlara özgürlük - Son Dakika

Omuzlara özgürlük

18.09.2021 07:42
Omuzlara özgürlük, System.String[]

Omuzları açıkta bırakmayı yeni bir moda trendi olarak adlandırmak aslında çok da doğru değil. Zira geçen senelerde popüler olmuş, birçok farklı marka ve isimde karşımıza çıkmıştı.

Omuzları açıkta bırakmayı yeni bir moda trendi olarak adlandırmak aslında çok da doğru değil. Zira geçen senelerde popüler olmuş, birçok farklı marka ve isimde karşımıza çıkmıştı. Öyle ki; artık bu trendden sıkılır hale gelmiştik. Tabii bu sıkılmada omuz dekoltesinin neredeyse hep benzer tasarımlarda ve kabarık kollarla kullanılmasının da payı vardı.

Sonbahar/Kış 2021 sezonundaysa omuz dekolteleri bu defa kabarık kollarla eşleşmiyor. Aksine vücudu saran silüetler, minimal geçişler ve daha sofistike tasarımlarla vitrinlerde yerini alıyor. Saint Laurent'den Jacquemus'e, Nanushka'dan Giambattista Valli'ye kadar birçok farklı markanın koleksiyonlarına bakılırsa sonbaharda havalı görünmenin yolu düşük omuzlu modellerden tarzınıza göre bir tane edinmekten geçiyor. Tek omzu düşük, asimetrik olanlar da var, her iki omzu tamamen açıkta bırakanlar da... Omuzdan kesik detaylı olanlar ve boyundan ekstra askı geçişliler ayrıca öne çıkıyor.

HER TARZA UYGUN

Omuzlara özgürlük

STİL TÜYOLARI

Omuz dekolteli giysileri giyerken sutyen seçimi önemli. Doğru bedende, vücudunuza tam oturan straplez bir model tercih ederek olası 'kazalar'dan kaçınabilirsiniz.

Bu sene gömlek ve bluzlarda vücudu saran kesimler popüler olsa da tarzınıza ve vücut tipinize yakıştırmıyorsanız, seçiminizi bol kesimli olanlardan yana yapabilirsiniz. Özellikle yüksek bel pantolonların içine sokarak kullandığınızda oldukça havalı görüneceksiniz.

Omuz dekoltelerinin vintage bir ruhu da var. Eski dönemleri çağrıştıran parçalarla eşleştirerek nostalji dozunu arttırabilirsiniz.

Hailey Bieber'dan Irina Shayk'a, Rosie Huntington-Whiteley'den Elsa Hosk'a kadar dünyaca ünlü stil ikonları, düşük omuzlu tasarımları seviyor. İlham almak için ikonların Instagram sayfalarına göz atmayı unutmayın.

KISA KISA

Cardi B'nin New York'tan ilham alan koleksiyonu

Moda dünyası ünlü isimlerle işbirliği yapmayı seviyor ve her gün bu birlikteliklere bir yenisi ekleniyor. Bu defa haberler, Cardi B ve Reebok cephesinden. Ünlü şarkıcı ve dünyaca ünlü spor markası ikinci kez bir araya gelerek 'Let Me Be… In My World' isimli yeni bir kapsül koleksiyon hazırladı.

Omuzlara özgürlük

Özel tasarım spor ayakkabı

Şarkıcının stiline gönderme yapılan koleksiyonda; kalem etekler, korseli sportif ceketler ve bol eşofman altları öne çıkıyor. Koleksiyonda özel tasarım bir spor ayakkabı yer alıyor. Uçuk ve iddialı stiliyle tanınan şarkıcı, koleksiyonun giymeyi çok sevdiği parçalardan oluştuğunu ve ilhamını New York şehrinden aldığını söylüyor. Göz atmak isterseniz Reebok'ın sitesine uğrayabilirsiniz.

Omuzlara özgürlük

Cardi B, Reebok için korseli sportif ceketler tasarlamış.

Omuzlara özgürlük

New York, Sonbahar, Reebok, Moda, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Omuzlara özgürlük - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eyvah eyvah başımıza bir de bu çıktı! Baldırsokan artık İstanbul'da 23:44 Eyvah eyvah başımıza bir de bu çıktı! Baldırsokan artık İstanbul'da Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evliliğinde kriz! Her şeyi sildiler 22:52 Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evliliğinde kriz! Her şeyi sildiler Son Dakika: ABD, Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 7'si çocuk 10 sivilin öldüğünü kabul etti 22:15 Son Dakika: ABD, Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 7'si çocuk 10 sivilin öldüğünü kabul etti
Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu 22:06 Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalandı 20:28 Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalandı Mersin Valiliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında 19:28 Mersin Valiliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında "Polislerin şarjörleri toplandı" iddialarını yalanladı
Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı 18:53 Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek 18:04 Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek

Son Dakika Haberleri
19:08 16 yaşındaki genç, patronları tarafından 5 saat boyunca dövüldü! 2 patrona toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi
18:52 Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı
18:49 Son Dakika! İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı
18:25 Son Dakika: Galatasaray'ın yeni forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak
18:20 15 yaşındaki çocuk, penis boyunu ölçmek amacıyla içine kablo sokarak hastanelik oldu
18:04 Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek
18:01 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah Mayıs 2023'e yetiştireceğiz
17:50 İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü
17:35 İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım
17:18 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Adıyaman'da çiğköfte yoğurdu
Ormanlık alanda silahlı saldırı! Arabanın içindeki adam öldü, yanında kadın yaralandı Ormanlık alanda silahlı saldırı! Arabanın içindeki adam öldü, yanında kadın yaralandı         
06:34
20 yaşındaki genç, annesine ve arkadaşlarına mesaj yazıp kayalıklardan atladı 20 yaşındaki genç, annesine ve arkadaşlarına mesaj yazıp kayalıklardan atladı         
23:07
İzmir derbisinde kazanan Altay! Göztepe'yi son dakikada Paixao'nun golü yıktı İzmir derbisinde kazanan Altay! Göztepe'yi son dakikada Paixao'nun golü yıktı         
22:29
Aşıların 5 gözlü yaratıklara sebep olacağını söyleyen Fatih Erbakan: Son çare TURKOVAC tercih edilebilir Aşıların 5 gözlü yaratıklara sebep olacağını söyleyen Fatih Erbakan: Son çare TURKOVAC tercih edilebilir         
22:11
Suyun içinde tehlikeli anlar! Bir anda fırlayan dev yaratık, köpek balığını oltadan kaptı Suyun içinde tehlikeli anlar! Bir anda fırlayan dev yaratık, köpek balığını oltadan kaptı         
21:56
Aynur Aydın'ın sütyenli pozuna dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi Aynur Aydın'ın sütyenli pozuna dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi         
20:08
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı         
19:25
Yeni dizi için imaj değiştiren Ebru Şahin'in son hali hayranlarını şaşırttı Yeni dizi için imaj değiştiren Ebru Şahin'in son hali hayranlarını şaşırttı         
18:52
Eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan kişi, polislerin dikkati sayesinde yakalandı Eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan kişi, polislerin dikkati sayesinde yakalandı         
17:52
18 günlük eşine yatak odasında tecavüz eden şahıs, 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz eden şahıs, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş         
17:50
Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım         
17:35
Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor         
15:59
Celal Şengör'ün Celal Şengör'ün "Eteğini kaldırıp tokat attım" dediği öğrencisi ortaya çıktı! Saniye Güven Neumann, Güney Afrika'da öğretim üyeliği yapıyormuş         
14:26
Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim         
11:44
Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı         
11:23
Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2021 08:03:25. #1.12#
SON DAKİKA: Omuzlara özgürlük - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement