Son Dakika Haberleri: Omuzlarda Bu Kez Sigara Taşındı

Omuzlarda Bu Kez Sigara Taşındı

1 saat önce

Şanlıurfa'da Yeşilaycı gençler, cuma namazı sonrası Balıkgöl yerleşkesinde sigarayı tabuta koyup omuzlarda mezara taşıdı.

Omuzlarda Bu Kez Sigara Taşındı, System.String[]
Şanlıurfa'da Yeşilaycı gençler, cuma namazı sonrası Balıkgöl yerleşkesinde sigarayı tabuta koyup omuzlarda mezara taşıdı.

Şanlıurfa'da 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi. Vatandaşlara broşürler dağıtan Yeşilay üyesi gençler, sigaranın zararlarını anlattı. Kartondan yapılan sigara, cuma namazı sonrası tabuta konularak omuzlarda taşındı.

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi Gençlik Komisyonu Başkanı Sadık Çiftçi, Türkiye'de yaklaşık 16 milyon erişkinin sigara kullandığını belirterek, dünyada günde yaklaşık 13 bin kişinin sigaraya bağlı hastalıklardan dolayı hayatını kaybettiğini ifade etti. Sigaranın insan sağlığına zararlarını aktaran Çiftçi, "İstatistiklere göre sigara içmek dünya çapında bir problem ve tahmini her 3 yetişkinden biri sigara kullanıyor. Sigara kanser, kalp rahatsızlıkları ve KOAH gibi birçok ölümcül hastalığa yol açıyor. Bedenimize, psikolojimize, sevdiklerimize, ekonomimize zarar veren, ölümcül hastalıklara yol açan sigaraya karşı amansız mücadelemiz ilk günkü gibi devam ediyor" ifadelerini kulandı.

Konuşmanın ardından Yeşilay üyeleri, sigaranın zararlarına dikkat çekmek için kartondan sigaranın bulunduğu tabutu, mezarlığa kadar taşıdı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:33 Kaynak: İHA

Yeşilay, Şanlıurfa, Güncel
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