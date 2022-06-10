Omuzlarına alıp havaya fırlattıkları asker adayını yere düşürdüler - Son Dakika
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Omuzlarına alıp havaya fırlattıkları asker adayını yere düşürdüler

10.06.2022 10:24
Omuzlarına alıp havaya fırlattıkları asker adayını yere düşürdüler

Antalya'da arkadaşlarını askere uğurlamak için omuzlarına alan gençler, asker adayını havaya fırlattıkları sırada tutamayıp yere düşürdü.

Antalya'da arkadaşlarını askere uğurlamak için omuzlarına alan gençler, asker adayını havaya fırlattıkları sırada tutamayıp yere düşürdü. O anlar uğurlamaya gelen diğer vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılıp binlerce kişinin izlediği olay, dün akşam saatlerinde Antalya Otogarı'nda yaşandı. Arkadaşlarını askere uğurlamak için otogara gelen bir grup genç, ellerinde Türk bayrakları ile 'En büyük asker, bizim asker', 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları atmaya başladı. Peronda alkışlarla devam eden uğurlamada, gençler asker adayı arkadaşlarını omuzlarını alıp havaya fırlatmaya başladı. Tam bu sırada gençler havaya attıkları asker adayını tutamadı ve yere düşürdü. Beton zemine kafasının üzerine düşmekten son anda kurtulan genç asker adayı, arkadaşlarının yardımıyla tekrar ayağa kaldırıldı.

O anlar uğurlamaya gelen diğer vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Omuzlarına alıp havaya fırlattıkları asker adayını yere düşürdüler
Omuzlarına alıp havaya fırlattıkları asker adayını yere düşürdüler
Omuzlarına alıp havaya fırlattıkları asker adayını yere düşürdüler
Omuzlarına alıp havaya fırlattıkları asker adayını yere düşürdüler
Omuzlarına alıp havaya fırlattıkları asker adayını yere düşürdüler
Omuzlarına alıp havaya fırlattıkları asker adayını yere düşürdüler
Omuzlarına alıp havaya fırlattıkları asker adayını yere düşürdüler

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Omuzlarına alıp havaya fırlattıkları asker adayını yere düşürdüler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Omuzlarına alıp havaya fırlattıkları asker adayını yere düşürdüler - Son Dakika
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